Galatasaray rekor için sahada!

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ

Cimbom, bu akşamki mücadelede seyircisi önünde Kasımpaşa'yı da yenerse, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da bu başarı, teknik direktör Okan Buruk'u da kulüp tarihine geçirdi. Öte yandan müsabakanın satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Nef Stadyumu kapalı gişe olacak. Taraftarlar, depremzedeleri unutmayacak ve maç öncesi koreografiye imza atacak.