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Giriş Tarihi: 11.3.2023 11:16

Galatasaray rekor için sahada!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray rekor için sahada!

Galatasaray, 35 günlük ara sonrası Kasımpaşa karşılaşmasıyla Süper Lig’e dönüyor. Takipçisi Fenerbahçe’nin bay geçtiği haftada puan farkını 9’a çıkarmayı hedefleyen lider, galibiyet alması halinde ligde en fazla üst üste maç kazanan takım (14) unvanını alacak.

Galatasaray'ın futbol hasreti nihayet bitiyor. 25. haftaya Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider giren Cimbom, bugün evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak ve 35 günlük aranın ardından Süper Lig'e dönüş yapacak. Aslan'da hedef, Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada kazanıp, rakibiyle arasındaki puan farkını 9'a yükseltmek. Ligde çıktığı son 13 karşılaşmayı kazanan sarı-kırmızılı ekip, galibiyet serisine 28 Ekim 2022 tarihinde 2-0 aldığı Fatih Karagümrük maçıyla başladı ve sonraki süreçte ezeli rakibi Beşiktaş'ın rekorunu egale etti.

OKAN BURUK TARİHE GEÇTİ
Cimbom, bu akşamki mücadelede seyircisi önünde Kasımpaşa'yı da yenerse, Süper Lig tarihinde en fazla maç kazanan takım unvanının sahibi olacak. Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte 16 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da bu başarı, teknik direktör Okan Buruk'u da kulüp tarihine geçirdi. Öte yandan müsabakanın satışa çıkan biletleri kısa sürede tükendi. Nef Stadyumu kapalı gişe olacak. Taraftarlar, depremzedeleri unutmayacak ve maç öncesi koreografiye imza atacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi

Kasımpaşa: Erdem, Fabiano, Donk, Djilobodji, Ben Ouanes, Tırpan, Malsa, Fall, Hajradinovic, Mounir, Koita

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Galatasaray rekor için sahada!
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