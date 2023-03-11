Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'da Muslera görevi devralıyor
Giriş Tarihi: 11.3.2023 10:38 Son Güncelleme: 11.3.2023 10:49

Galatasaray'da Muslera görevi devralıyor

SPOR SERVİSİ
Galatasaray’da Muslera görevi devralıyor

Galatasaray'da kaptan Muslera, Okan Buruk’la görüşüp Kasımpaşa maçında kaleyi korumak istediğini bildirdi. Deneyimli hocanın Uruguaylı kaleciye olumlu yanıt verdiği gelen bilgiler arasında...

Çarşamba günü takımla çalışmalara başlayan Muslera, hocası Okan Buruk'la özel olarak görüştü ve Kasımpaşa maçında kaleyi korumak istediğini bildirdi. Deneyimli hocanın Uruguaylı kaleciye olumlu yanıt verdiği gelen bilgiler arasında. Muslera, 5 Şubat tarihinde oynanan G.Saray'ın 2-1 kazandığı Trabzonspor karşılaşmasında sakatlanmıştı.

YUNUS BAŞLAYACAK, ZANIOLO BİTİRECEK
Galatasaray'ın yakaladığı başarıda forma adaletinin payı büyük. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi yedeklere kritik maçlarda 11'de şans verdi. Buruk, hazırlık maçlarında etkili performans gösteren Yunus Akgün'ü de ödüllendirme kararı aldı. 22 yaşındaki oyuncu sağ kanatta görev yapacak. Yeni transfer Zaniolo ise ikinci yarıda sahneye çıkacak. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmeyen Mertens'in yerine 10 numara pozisyonunda ise Mata forma giyecek.

5 AY SONRA FORMAYI ALIYOR
Süper Lig'de en son 15 Ekim'de deplasmandaki Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen Yunus Akgün, ikinci yarıda oyundan alınmıştı. Kariyerinde 107 kez sağ kanatta görev alan 22 yaşındaki oyuncu, 19 kere 10 numara, 14 sol kanat, 3 defa da santrfor mevkiinde oynadı. Yunus, hücumun sağında şans bulduğu maçlarda toplam 25 gol, 32 asist üretti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
Güneş Motel’de milletvekili pazarlığı
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP’li Karalar’ın işten çıkardığı o babadan Özgür Özel’in sözlerine tepki: Otizmli oğlumdan  nasıl helallik alacaksınız?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da Muslera görevi devralıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA