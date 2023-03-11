Galatasaray’da Muslera görevi devralıyor

YUNUS BAŞLAYACAK, ZANIOLO BİTİRECEK

Galatasaray'ın yakaladığı başarıda forma adaletinin payı büyük. Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan teknik direktör Okan Buruk, sezon içinde Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu gibi yedeklere kritik maçlarda 11'de şans verdi. Buruk, hazırlık maçlarında etkili performans gösteren Yunus Akgün'ü de ödüllendirme kararı aldı. 22 yaşındaki oyuncu sağ kanatta görev yapacak. Yeni transfer Zaniolo ise ikinci yarıda sahneye çıkacak. Fizik olarak yüzde yüz hazır hale gelmeyen Mertens'in yerine 10 numara pozisyonunda ise Mata forma giyecek.