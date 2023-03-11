Gevezelik yapmayın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut için Kayserispor’a sert çıktı: "Kayserispor eğer haklı olduğunu düşünüyorsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Burası Beşiktaş Kulübü."
Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını dün başlatırken Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısına başkan Ahmet Nur Çebi de katıldı. Kayserispor'dan alınan Onur Bulut'un transferinde etik dışı bir durum olmadığını vurgulayan Çebi, şunları söyledi: "Kayserisporlu yöneticiler, eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu sizegiderayak 1 milyonEuro kazandırıyorsa vebunu yapmak için bir kağıtparçasına imza atıyorsa, onasaygı duymanız gerekir.
'AHLAKİ DEĞİLDİR'
Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce ağabey ve babaolmayı becereceksiniz, sonrayönetici olmayı becereceksiniz.Ben sessiz kalmıştım şuana kadar ama orada bir durunbakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar."
KAYSERİSPOR: SEVİYESİZ SÖZLERİ KENDİSİNE YAKIŞIYOR
Kayserispor Kulübü, Çebi'nin sözlerine yanıt verdi. "Çebi'nin, Onur Bulut'un transferi konusunda, Kulübümüzün TFF Hukuk Kurullarına yapmış olduğu müracaattan haberi olmadığını ya dabilgilendirilmediğini anlıyoruz" ifadeleri dikkat çekerken şu sözler yer aldı: "Sayın Çebi; Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. 'Gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çekidüzen versinler' şeklindeki seviyesiz sözleri kendisine yakışsa bile BeşiktaşKulübü'ne ve camiasının vakarına uygun olmadığınıve yakışık almadığını da belirtmek isteriz."
6 OKUL YAPACAĞIZ
Başkan Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasının detaylarını şöyle anlattı: "Bu felaketin izlerini silmek uzun soluklu bir iş. Taraftarlarımızın stadımızda yapmış oldukları "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliği dünyada beş milyar kez görüntülendi. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteren okul kampanyamıza başlıyoruz. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlıyoruz. Kampanyamız10 milyon 500 lirayla başlamıştır.İnanıyorum ki kampanyayımuhteşem birşekilde tamamlayacağız. Minimum altı okul yapmayı planlıyoruz."
PLAY-OFF İLE İLGİLİ TALEBİMİZ OLMADI
"Play-off konusunda talebimiz olmadı. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı. TFF maçları 1 ay erteleyebiliyorsa,2 takım hakkındakikararı da daha sonra alabilirdiama durumu oldu bittiyegetirdi. O gün sosyal medyadakiinfialin arkasında buişten menfaat sağlayan rakiplerimizvardı."
MENFAAT İÇİN KARAR ALINMAZ
"Hataysporve Gaziantep FK kararını bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. Kulüpler Birliği'nde,TFF'de bu durumu tartışalım,gerekirse oylayalım.Birilerininmenfaati içinbir gecedekarar alamazsınız."
BEŞİKTAŞ'IN MAL VARLIKLARI SATILAMAZ
Çebi'ye,Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri ve Riva projeleri hatırlatılıp "Beşiktaş'ın böyle bir projesiolacak mı?" sorusu yöneltildi. İşte başkanın verdiği cevap: "Bizim tüzüğümüz gereği mal varlıklarını satamazsınız. Hepsi sonuna kadar Beşiktaş'ınçocuklarının mal varlığıdır. Bizimde projelerimiz var ve bunlarlailgili de bilgi vereceğiz."