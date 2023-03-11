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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Gevezelik yapmayın

Ogün ŞAHİNOĞLU
Gevezelik yapmayın

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut için Kayserispor’a sert çıktı: "Kayserispor eğer haklı olduğunu düşünüyorsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Burası Beşiktaş Kulübü."

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını dün başlatırken Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısına başkan Ahmet Nur Çebi de katıldı. Kayserispor'dan alınan Onur Bulut'un transferinde etik dışı bir durum olmadığını vurgulayan Çebi, şunları söyledi: "Kayserisporlu yöneticiler, eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu size giderayak 1 milyon Euro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir.

'AHLAKİ DEĞİLDİR'
Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir. Önce ağabey ve baba olmayı becereceksiniz, sonra yönetici olmayı becereceksiniz. Ben sessiz kalmıştım şu ana kadar ama orada bir durun bakalım. Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar."

KAYSERİSPOR: SEVİYESİZ SÖZLERİ KENDİSİNE YAKIŞIYOR
Kayserispor Kulübü, Çebi'nin sözlerine yanıt verdi. "Çebi'nin, Onur Bulut'un transferi konusunda, Kulübümüzün TFF Hukuk Kurullarına yapmış olduğu müracaattan haberi olmadığını ya da bilgilendirilmediğini anlıyoruz" ifadeleri dikkat çekerken şu sözler yer aldı: "Sayın Çebi; Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. 'Gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çekidüzen versinler' şeklindeki seviyesiz sözleri kendisine yakışsa bile Beşiktaş Kulübü'ne ve camiasının vakarına uygun olmadığını ve yakışık almadığını da belirtmek isteriz."

6 OKUL YAPACAĞIZ
Başkan Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasının detaylarını şöyle anlattı: "Bu felaketin izlerini silmek uzun soluklu bir iş. Taraftarlarımızın stadımızda yapmış oldukları "Bu oyuncak sana arkadaşım" etkinliği dünyada beş milyar kez görüntülendi. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteren okul kampanyamıza başlıyoruz. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlıyoruz. Kampanyamız 10 milyon 500 lirayla başlamıştır. İnanıyorum ki kampanyayı muhteşem bir şekilde tamamlayacağız. Minimum altı okul yapmayı planlıyoruz."

PLAY-OFF İLE İLGİLİ TALEBİMİZ OLMADI
"Play-off konusunda talebimiz olmadı. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı. TFF maçları 1 ay erteleyebiliyorsa, 2 takım hakkındaki kararı da daha sonra alabilirdi ama durumu oldu bittiye getirdi. O gün sosyal medyadaki infialin arkasında bu işten menfaat sağlayan rakiplerimiz vardı."

MENFAAT İÇİN KARAR ALINMAZ
"Hatayspor ve Gaziantep FK kararını bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir. Kulüpler Birliği'nde, TFF'de bu durumu tartışalım, gerekirse oylayalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız."

BEŞİKTAŞ'IN MAL VARLIKLARI SATILAMAZ
Çebi'ye, Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri ve Riva projeleri hatırlatılıp "Beşiktaş'ın böyle bir projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. İşte başkanın verdiği cevap: "Bizim tüzüğümüz gereği mal varlıklarını satamazsınız. Hepsi sonuna kadar Beşiktaş'ın çocuklarının mal varlığıdır. Bizim de projelerimiz var ve bunlarla ilgili de bilgi vereceğiz."

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