Gevezelik yapmayın

Beşiktaş Kulübü, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını dün başlatırken Vodafone Park'ta yapılan basın toplantısına başkan Ahmet Nur Çebi de katıldı. Kayserispor'dan alınan Onur Bulut'un transferinde etik dışı bir durum olmadığını vurgulayan Çebi, şunları söyledi: "Kayserisporlu yöneticiler, eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş.Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir.Hukuk orada, gidin çözün. Haklı olan çok konuşmaz, gereğini yapar."Kayserispor Kulübü, Çebi'nin sözlerine yanıt verdi. "Çebi'nin, Onur Bulut'un transferi konusunda, Kulübümüzün TFF Hukuk Kurullarına yapmış olduğu" ifadeleri dikkat çekerken şu sözler yer aldı: "Sayın Çebi; Siz, spor ahlakını, bir transferin şehvetine tercih ettiniz. 'Gereksiz yere gevezelik etmesinler, kendilerine çekidüzen versinler' şeklindeki seviyesizBaşkan Çebi, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasının detaylarını şöyle anlattı: "Bu felaketin izlerini silmek uzun soluklu bir iş. Taraftarlarımızın stadımızda yapmış olduklarıetkinliği dünyada beş milyar kez görüntülendi. Çocuklarımızın yanında olduğumuzu gösteren okul kampanyamıza başlıyoruz. Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak kampanyaya 10 milyon lira bağışlıyoruz.Minimum altı okul yapmayı planlıyoruz.""Play-off konusunda talebimiz olmadı. O gün verdiğimiz cevapta haklılığımız ortaya çıktı ve bugün herkes desteklemeye başladı."Hataysporve Gaziantep FK kararını bir kez daha gözden geçirin. Her türlü karar, alınan karardan daha adaletlidir.Çebi'ye,Galatasaray'ın Florya Metin Oktay Tesisleri ve Riva projeleri hatırlatılıpsorusu yöneltildi. İşte başkanın verdiği cevap: "Bizim tüzüğümüz gereği mal varlıklarını satamazsınız.