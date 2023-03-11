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Giriş Tarihi: 11.3.2023 15:09

Hertha Berlin, depremzedeler yararına Berliner Athletik Kulübü 07 ile dostluk maçı yapacak

AA
Hertha Berlin, depremzedeler yararına Berliner Athletik Kulübü 07 ile dostluk maçı yapacak

Bundesliga takımlarından Hertha Berlin ile 4. Ligi ekiplerinden Berliner Athletik Kulübü 07 (BAK 07), depremzedeler yararına dostluk maçı oynayacak.

Hertha Berlin'den yapılan açıklamada, dostluk maçının 24 Mart Cuma günü 18.00'de Berlin Post Stadı'nda yapılacağı belirtildi. Maç gelirin büyük bir bölümünün Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde inşa edilecek bir konteyner köyü için kullanılacağı ifade edildi.

Hertha Berlin Başkanı Kay Bernstein, bölgede birçok insanın evsiz kaldığını ve her şeyini kaybettiğini belirterek, BAK'ın karşılaşmanın oynanmasına ilişkin davetinden dolayı memnuniyet duyduğunu, büyük bir bağış miktarının elde edilmesi için çok sayıda futbolseverin dostluk maçına gelmesini ümit ettiğini kaydetti.

BAK 07 Başkanı Ebubekir Han da Hertha Berlin'in depremzedeler yararına dostluk maçı oynama davetini kabul ettiği için mutlu olduklarını ifade ederek, "Hertha Berlin ile sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hertha Berlin, depremzedeler yararına Berliner Athletik Kulübü 07 ile dostluk maçı yapacak
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