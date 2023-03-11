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Giriş Tarihi: 11.3.2023

İspanyol basını: Sevilla Ligi

İspanyol basını: Sevilla Ligi
Son 4 maçında 12 gol yiyen Sevilla'nın, Avrupa Ligi son 16 turunda 2-0'lık Fenerbahçe galibiyetinde kalesini gole kapatması İspanyol basınında geniş yankı buldu. En çok okunan gazetelerden Marca, Endülüs ekibinin uluslararası arenadaki etkisine vurgu yaparak "Avrupa onun sadık dostu" manşetini tercih etti. AS ise "Bir kez daha Sevilla Ligi" başlığını atarak elde edilen zaferi kutladı. Öte yandan 4 İspanyol kulübü arasında bu hafta kazanan tek takım Sevilla oldu. Real Sociedad ve Real Betis kaybederken, Villarreal berabere kaldı.

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İspanyol basını: Sevilla Ligi
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