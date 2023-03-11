‘Polisin tutumu kabul edilemez’

Sevilla maçında İspanyol polisinin saldırısına maruz kalan taraftar için sarı-lacivertli kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. Polislerin tutumunu kabul edilemez olarak nitelendiren Fenerbahçe, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan