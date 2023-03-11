Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Polisin tutumu kabul edilemez’
Giriş Tarihi: 11.3.2023

‘Polisin tutumu kabul edilemez’

‘Polisin tutumu kabul edilemez’
Sevilla maçında İspanyol polisinin saldırısına maruz kalan taraftar için sarı-lacivertli kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. Polislerin tutumunu kabul edilemez olarak nitelendiren Fenerbahçe, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliği ile görüşen kulübümüz, ilgili yerlere resmi şikâyet dilekçelerinin gönderilmesi için gereken adımları atmıştır."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Saadet Partisi'nde 6'lı masa depremi!
İYİ Partili Ümit Özlale: Muhalif kanallar bize kapılarını kapattı
Son dakika! Deprem bölgesinde Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: Erbakan'ın kemiklerini sızlattınız
Altılı koalisyonun yönetim modeli Fatih Portakal'ı da çileden çıkardı: Pamuk ipliğine bağlılar
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret! Binali Yıldırım: Arzu ediyoruz ki bu seçimde birlikte yürüyelim
Cem Uzan'ı bile isyan ettirdi: Bu ülkeyi parçalamak mı istiyorsunuz?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kayseri bu kez 4,8 ile sallandı! Deprem sırasında oluşan mavi ışık böyle görüntülendi
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Dışarıdan fay üretmek
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Polisin tutumu kabul edilemez’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA