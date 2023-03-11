‘Polisin tutumu kabul edilemez’

Sevilla maçında İspanyol polisinin saldırısına maruz kalan taraftar için sarı-lacivertli kulüp geçmiş olsun mesajı yayınladı. Polislerin tutumunu kabul edilemez olarak nitelendiren Fenerbahçe, resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı: "Bu süreçte sebepsiz şekilde saldırıya maruz kalan tüm taraftarlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sürecin ilk anından itibaren konuyu takip eden, yaşananlara hassasiyetle yaklaşan Türkiye Cumhuriyeti Madrid Büyükelçiliğiile görüşen kulübümüz, ilgili yerlere resmişikâyet dilekçelerinin gönderilmesi için gerekenadımları atmıştır."