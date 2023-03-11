Son dakika haberi: Galatasaray, Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
İŞTE İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus, Mata, Kerem, Icardi.
Kasımpaşa: Günay, Donk, Djilobodji, Fabiano, Yasin, Tirpan, Hajradinovic, Malsa, Mounir, Fall, Koita.
Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.