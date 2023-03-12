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Giriş Tarihi: 12.3.2023 13:25

Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor! -CANLI-

Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor! -CANLI-

Ankaragücü ile Alanyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Ankaragücü, Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Alanyaspor'a karşı 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırma amacında.

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İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.

Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.

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Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor! -CANLI-
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