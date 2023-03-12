Ankaragücü ile Alanyaspor kozlarını paylaşıyor! -CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a 2-1 yenilen Ankaragücü, Ersun Yanal yönetimindeki ilk maçında Başakşehir'i 1-0 yenen Alanyaspor'a karşı 3 maçlık yenilgi serisini sonlandırma amacında.
İşte iki takımın sahaya çıktığı 11'ler;
Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Radakovic, Atakan, Hasan Ali, Taylan, Diack, Zahid, Milson, Emre, Ali Sowe.
Alanyaspor: Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan.