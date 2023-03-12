Antalyaspor 4 köşe

Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fraport TAV Antalyaspor, rakibini 4-0 mağlup ederken iki maç aradan sonra galip geldi. Taraftarının önünde resital sunan Akdeniz ekibi, 33. dakikadaRüzgârı arkasına alan ABD'li forvet Wright, kafa vuruşuyla maçtaki 2. golünü ağlara yolladı: 3-0.Haji Wright, 2 gol-1 asistle günün yıldızı oldu. Antalyaspor elde ettiği galibiyetle puanını 28'e yükseltti.Bundesliga ekibi Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Augsburg, deplasmanda oynadığı maçta Bayern Münih'e 5-3 yenilirken, Bayern ağlarını 2 kez havalandıran Berisha'nın golleri takımına yetmedi. Bundesliga'da 8 gol atan Alman forvetin 4 de asisti var.