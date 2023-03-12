Antalyaspor 4 köşe

Nuri Şahin’in takımı, sahasında karşılaştığı Yukatel Kayserispor’u Haji Wright’ın 2 gol, 1 asistle resital sunduğu mücadeleyi 4-0 kazanarak iki maç aradan sonra galibiyete uzandı
Süper Lig'de sahasında Kayserispor'u ağırlayan Fraport TAV Antalyaspor, rakibini 4-0 mağlup ederken iki maç aradan sonra galip geldi. Taraftarının önünde resital sunan Akdeniz ekibi, 33. dakikada HajiWright'ın golüyle öne geçerken 52. dakikadakiasistinde Fredy farkı ikiye çıkardı:2-0. Rüzgârı arkasına alan ABD'li forvet Wright, kafa vuruşuyla maçtaki 2. golünü ağlara yolladı: 3-0. Kapanışı iseHatayspor'dan transfer edilenBertuğ Özgür Yıldırımyaptı: 4-0. Haji Wright, 2 gol-1 asistle günün yıldızı oldu. Antalyaspor elde ettiği galibiyetle puanını 28'e yükseltti.
BERISHA COŞTU!
Bundesliga ekibi Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Augsburg, deplasmanda oynadığı maçta Bayern Münih'e 5-3 yenilirken, Bayern ağlarını 2 kez havalandıran Berisha'nın golleri takımına yetmedi. Bundesliga'da 8 gol atan Alman forvetin 4 de asisti var.