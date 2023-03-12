İspanya’da Enes fırtınası

Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya La Liga'da durdurulamıyor. Performansını geçen sezon kaldığı yerden sürdüren 25 yaşındakisantrfor, takımıGetafe'yi yine sırtındataşıyor. Cadiz ile 2-2 berabere kalınan mücadelede duble yapan Enes, gol sayısını 12'ye yükseltti. Krallık yarışında rakiplerine gözdağı veren deneyimli oyuncu, Getafe'nin bu sezon LaLiga'da ağlara yolladığı25 golün (12 gol&3 asist)yüzde 60'ına doğrudankatkı sağlamayı başardı. İspanyol ekibinde 3. sezonunu geçiren Enes,34 golle kulüp tarihininen golcü 5. ismi durumundayer alıyor.