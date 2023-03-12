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Giriş Tarihi: 12.3.2023

İspanya’da Enes fırtınası

Milli futbolcu Enes Ünal, İspanya La Liga'da durdurulamıyor. Performansını geçen sezon kaldığı yerden sürdüren 25 yaşındaki santrfor, takımı Getafe'yi yine sırtında taşıyor. Cadiz ile 2-2 berabere kalınan mücadelede duble yapan Enes, gol sayısını 12'ye yükseltti. Krallık yarışında rakiplerine gözdağı veren deneyimli oyuncu, Getafe'nin bu sezon La Liga'da ağlara yolladığı 25 golün (12 gol&3 asist) yüzde 60'ına doğrudan katkı sağlamayı başardı. İspanyol ekibinde 3. sezonunu geçiren Enes, 34 golle kulüp tarihinin en golcü 5. ismi durumunda yer alıyor.

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İspanya’da Enes fırtınası
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