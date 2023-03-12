Orhan Ak'tan maç sonrası önemli açıklamalar! "Tek hedefimiz sahadan galibiyetle ayrılmaktı"

"BU MAÇI KAZANMAK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

"Yönetimin kongre kararı alması ve Abdullah Avcı'nın istifası sonrası takım nasıl bir süreç yaşandı?" sorusuna ise Orhan Ak, "Sadece hocamızın ayrılması değil, çok olağanüstü bir durum söz konusu. Başkanın istifa etmesi, kongre sürece. Ciddi bir belirsizlik var. Oyuncuya bu süreç net bir şekilde yansıdı. Gelecekle alakalı kaygılar olabilir. Son zamanlarda kazanamamak takım üzerinde olumsuz bir durum oluşurdu. Kazanırken hızlı çıkarsınız, kaybederken de inişler çok sert olabilir. O nedenle kendinizi bir anda kaosta görebilirsiniz ama buralar büyük camia. Başta bizde bir-iki gün çok zorlandık. Oyuncu bunun sorumluluğunu bilmesi lazım çünkü sahne onların. Performanslarının yüzde yüzünü vermeleri gerekiyor. Bizim tekrar sahaya dönüş yapmamız gerekiyor. Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Adana Demirspor takımı çok kaliteli bir takım. Böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Şartlar zor olsa bile kazanabildik" diye cevap verdi.

"DOĞRU OLAN EKİP OLARAK GELDİK, EKİP OLARAK GİTMEK"

"Abdullah Avcı, sadece Trabzonspor için değil Türk futbolu için çok değerli bir isim" diyen Ak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kulübün menfaatleri için böyle bir şey yaptı. Biz de saygıyla karşıladık. Biz 2,5 senedir buradayız aile gibi olduk. Bunu yönetimle ve hocayla da paylaştık. Doğru olan ekiple birlikte geldik ekiple birlikte dönmek. Bunu net bir şekilde söyledim. Hem hocamız hem yönetim böyle bir talepte bulundular. Ben de bu sorumluluktan kaçmak istemedim. Bugün takımın başında sahaya çıkmamı istediler. Kongre süreci var. Trabzonspor için ve bizler için umarım hayırlısı olur. Gerekli bilgilendirmeyi de kulüp yapacaktır" ifadelerini kullandı.