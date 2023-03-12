Trabzonspor’da Koita şoku!

Trabzonspor'un Kasımpaşa'ya kiralık olarak verdiği Fode Koita'nın maaşı bordo-mavililer tarafından ödeniyordu. Ancak Gineli oyuncu, geçtiğimiz günlerde ödemelerinin zamanında yapılmadığı gerekçesiyle Karadeniz ekibinden alacaklarını tahsil etmek için başvuruda bulundu. Seçime kadar kulübü yönetecek olan mevcut yönetim kurulunun da bu ödemeyi kısa süre içerisinde çözmeye çalışacağı ifade edildi. Rakamın 300 bin Euro olduğu öğrenildi.