Aboubakar cana can katar

Beşiktaş'ın, Ankaragücü ve Başakşehir galibiyetlerinde Salih Uçan ve Vincent Aboubakar'ın payı büyük oldu. Salih, geçen hafta 1 gol ve 1 asistle oynarken Aboubakar ise ağları sarsmıştı. Salih Uçan, dün akşam da Kamerunlu yıldızın, ağları bulan vuruşunda pası veren isimdi. Aboubakar ayrıca Masuaku'ya asist yaptı.Aboubakar, galibiyetten dolayı takım arkadaşlarını tebrik etti. Sahada muazzam bir takım ruhu gösterdiklerini belirten yıldız futbolcu, "Kazanmak için herkes elinden geleni yaptı. Art arda ikinci galibiyetimizi aldık. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Masuaku'nun gol atmasına çok sevindim. Başkası atsa da öyle olurdu. Çünkü takım olarak bir şeyler yapmak zorundayız. Arkamızda taraftarımız, ailemiz var. Onlar için her şeyimizi vermek zorundayız" diye konuştu.Maçın 35. dakikasında Adnan Januzaj'ın ikili mücadele sırasında Gedson Fernandes'e yerden kayarak yaptığı kontrolsüz hareket sonrasında hakem Mete Kalkavan, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Ardından direkt kırmızı kart çıkararak Başakşehirli futbolcuyu oyun dışı bıraktı.Vincent Aboubakar, Beşiktaş'ın Süper Lig'de Eylül 2015'ten (14:19, Mario Gomez) bu yana İstanbul Başakşehir'e attığı en erken golü kaydetti.Başakşehir karşısında Masuaku'nun golüyle skoru 2-0'a getiren Beşiktaş, Süper Lig tarihinde bu deplasmanda ilk kez iki farklı üstünlük yakaladı.