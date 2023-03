Alanya Kestelspor başkanı Levent Uğur'dan açıklama! "İlk 18'deki 12 futbolcumuz pert vaziyette"

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alanya Kestelspor, deplasmanda Yeşilyurt D.Ç. Ofspor ile karşılaştı. 1-0'lık galibiyetin ardından Antalya'nın Alanya ilçesine dönüş yapan Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, dün saat 04.30 sıralarında ilçe girişinde bulunan Ulaş mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Metrelerce sürüklenen midibüste bulunan teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ile 13 futbolcu yaralandı. Yaralananlar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülürken, ağır yaralanan futbolculardan Emre Tosun Antalya Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne ameliyat için sevk edilirken, diğer ağır yaralı oyuncu Ahmet Ürük ise ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı.

"BURASI SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Kazanın kendilerinde büyük bir yıkım oluşturduğunu belirten Alanya Kestelspor Başkanı Levent Uğur, "Ofspor deplasmanı dönüşü elim bir kaza geçirdik. Gece 04.30 civarında Alanya girişinde oldu. Midibüs maalesef bariyerlere çarptıktan sonra sol tarafa doğru yan yatmış. Tabii o sırada sol tarafta uyuyan oyuncularımızın üzerine sağ tarafta uyuyan oyuncularımız düşmüş. Sola devrildikten sonra midibüs asfalt üzerinde 80- 100 metre sürüklenince o sırada camlar patlıyor, patlayan camlar oyuncularımızın vücudunun çeşitli bölgelerinde ciddi ve derin kesikler oluşturuyor. Bunun içerisinde parmak, kol, kafatası kırıkları ve boyun bölgesi vs. yaralanmalar oluyor. Kaza anından itibaren hastaneler teyakkuz haline geçti. Çünkü burası savaş alanı gibiydi. Tabii korku da hakimdi ister istemez. Çünkü oyuncular uykusunda yakalanmıştı" dedi.

"TEK SEVİNCİMİZ CAN KAYBI OLMAMASI"

Yaralı futbolcular hakkında da bilgi veren Uğur, "Bir oyuncumuz Antalya'ya sevk edilmişti. Dün 7,5 saat süren bir ameliyat geçirdi. Buradaki (ALKÜ Hastanesi) oyuncumuzun ameliyatı başarılı geçti, şu anda normal odada. 10 oyuncumuzu ise sırayla getiriyoruz şu an vücutlarındaki cam parçaları ve asfalt parçalarını çıkartıyorlar ve dikişleri yapılıyor. Ardından da bir süre burada tutulup sonrasında tesislerimize geçecekler. İki oyuncumuzun durumu biraz sıkıntılı, diğer oyuncularımızın 2-3'ü biraz daha durumu ciddi ama ağır yaralılarımız kadar değil ama hepimizi sevindiren nokta can kaybı olmamasıdır. Herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

"ÇIKIP FUTBOL OYNAMA GİBİ BİR ŞANSIMIZ YOK"

Ligde liderle puanları aynı olan ve 47 puanla ikinci sırada yer alan Kestelspor'un lige devam edebilmesinin şu an güç olduğunu belirten Uğur, şöyle dedi: "Hayat da bir taraftan devam ediyor ama biz acıdan nemalanan bir kulüp değiliz. Şu anda da öyle bir konuma düşürmem ne kendimi, ne oyuncularımı, ne de kulübümü ama bu çocuklar 47 puanla lider. Bu bütçelerle bu yaştaki genç çocuklar bir hedef yapmışlardı kendilerine. Kötü bir zamanda olması bizim için kötü oldu. Verdikleri bir emek var. Onun da büyük üzüntüsünü yaşıyorlar. Biz bir şey demiyoruz, sözü büyüklerimize bırakıyoruz ama bizim haftaya veya öbür haftaya çıkıp futbol oynama gibi bir şansımız yok. Zaten ilk 18'deki 12 futbolcumuz pert vaziyette. Dün gece hiçbiri uyuyamamış. Psikolojileri bozulmuş. Neden derseniz 'tekrar kaza mı olacak' diye. Birisi şimdi 'artık deplasmana gidemem' diyor, birisi 'bir süre ben otobüse binmem' diyor. Biz bunları bahane de üretmek istemiyoruz ama her şeyin bir doğrusu var. Büyüklerimiz doğruyu bilir diye düşünüyorum. Ne karar verirlerse saygı duyacağız, yapacağımız bir şey yok."