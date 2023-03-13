Ankaragücü nefes aldı

18’de Ali Sowe ve 76’da Milson’un füzesiyle Alanyaspor’u yıkan Başkent ekibi, ateş hattından kurtuldu. Sedat Ağçay teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini aldı
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 yenerek evine eli boş gönderdi. Taraftarının desteğiyle rakibine baskı kuran Başkent ekibi, Zahid'in asistinde Ali Soweile 18. dakikada üstünlüğü yakaladı:1-0. Devreyi önde kapatan Sedat Ağçay'ın takımı, ikinci yarıya da istekli başladı. Alanya ataklarını başarılı bir şekilde savuşturan A.Gücü, 76. dakikada rakibinin yaptığı top kaybının cezasını kesti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Milson, füzesiyle Alanya'nın fişini çekti: 2-0. Sedat Ağçay, ikinci maçında teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini elde etti. Sarı-lacivertliler, puanını 25yapıp küme düşme hattından yukarı çıktı.
ALİ SOWE'DAN 11 GOLE DİREKT KATKI
Ankaragücü'ne bu sezon Rostov'dan kiralık olarak gelen Ali Sowe, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 11 gole katkı yaptı. Ağlara 8 gol gönderen Gambiyalı santrfor, 3 de asist gerçekleştirdi.
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Bu sezon zor günler geçiren Ankaragücü, ligde ilk kez bir iç saha maçını gol yemeden kazanarak kötü seriyi noktaladı.