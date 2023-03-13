Ankaragücü nefes aldı

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-0 yenerek evine eli boş gönderdi. Taraftarının desteğiyle rakibine baskı kuran Başkent ekibi,Devreyi önde kapatan Sedat Ağçay'ın takımı, ikinci yarıya da istekli başladı. Alanya ataklarını başarılı bir şekilde savuşturan A.Gücü, 76. dakikada rakibinin yaptığı top kaybının cezasını kesti. Meşin yuvarlağı önünde bulan Milson, füzesiyle Alanya'nın fişini çekti: 2-0. Sedat Ağçay, ikinci maçında teknik direktörlük kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.Ankaragücü'ne bu sezon Rostov'dan kiralık olarak gelen Ali Sowe, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 11 gole katkı yaptı. Ağlara 8 gol gönderen Gambiyalı santrfor, 3 de asist gerçekleştirdi.Bu sezon zor günler geçiren Ankaragücü, ligde ilk kez bir iç saha maçını gol yemeden kazanarak kötü seriyi noktaladı.