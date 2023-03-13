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Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:51 Son Güncelleme: 13.3.2023 11:00

Athletic Bilbao taraftarlarından Barcelona'ya flaş tepki! Sahaya Barcelona Mafia yazılı para attılar...

Athletic Bilbao taraftarlarından Barcelona’ya flaş tepki! Sahaya Barcelona Mafia yazılı para attılar...

İspanya La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 yenen Barcelona, rakip takım taraftarlarından flaş bir tepki gördü. Bilbao'lu taraftarlar Negreira Davası sebebiyle üzerinde 'Barcelona Mafia' yazılı paraları sahaya attı.

İspanya'da Barcelona'ya karşı açılan soruşturma davasının etkisi sürüyor. Son olarak La Liga'nın 25. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Barcelona, rakip rakım taraftarları tarafından büyük tepki gördü.

Bilbao taraftarları, üzerinde "Barcelona Mafia" yazan sahte paraları sahaya atarken, maç boyunca "Barça kümeye" tezahüratlarında bulundu.

NE OLMUŞTU?
Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı. Açılan soruşturmada eğer Barcelona'nın hakemlere para ödediği kesinleşirse takımın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor.

Athletic Bilbaolu taraftarlar, Negreira Davası nedeniyle üzerinde 'Barcelona Mafia' yazılı paraları sahaya attı. San Mames'te maç boyunca 'Barça kümeye' tezahüratları yapıldı.

Barcelona'nın, Hakem Kurulu'nda başkan yardımcılığı yapan Negreira'nın sahibi olduğu şirkete 1.6 milyon euro ödeme yaptığı ortaya çıkmıştı.

Hakemlere para ödediği kesinleşirse Barcelona'nın küme düşürülmesi ve 5 yıl liglerden men edilmesi ihtimali bulunuyor. (sporx)

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Athletic Bilbao taraftarlarından Barcelona'ya flaş tepki! Sahaya Barcelona Mafia yazılı para attılar...
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