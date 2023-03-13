Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Batshuayi 11’e!
Giriş Tarihi: 13.3.2023

Batshuayi 11’e!

Batshuayi 11’e!

Sevilla rövanşında forvette Valencia-Batshuayi olacak, King yedeğe çekilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçında kaçırılan net gollere çok sinirlenirken, o pozisyonları tek tek oyuncularına izletti. Perşembe günkü rövanşta aynı hataları istemeyen Portekizli hoca, hücumda değişikliğe gidecek. İlk maçta 67. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi'ye 'hazır ol' emri veren Jesus, yıldız futbolcuyu idmanlarda as takımla oynatıyor. 2-0'ın rövanşında turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin forvet hattı Süperman lakaplı Valencia ile Batsman olarak anılan Batshuayi'den oluşacak. King, Pedro ile birlikte kulübede görev bekleyecek.

18 MAÇTA 14 GALİBİYET
Batshuayi-Valencia ikilisi 18 maça aynı anda ilk 11 başladı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 3 beraberlik alınırken sadece 1 kez mağlubiyet yaşandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'de 'Küçük ortak' rahatsızlığı! Aytuğ Atıcı: Mecburlar yoksa kaybedecekler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Tek yürek olduk! Hatay'ı asla yalnız bırakmayacağız
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu
Vefa bir semttir
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı vurgusu: Asırlarca oynanan oyunları çöpe atma vakti gelmiştir!
Zilzal Suresi Okunuşu Ve Anlamı - Zilzal Suresi Arapça Türkçe Oku, Anlamı, Meali Ve Tefsiri
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Batshuayi 11’e!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA