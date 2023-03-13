Batshuayi 11’e!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus,Perşembe günkü rövanşta aynı hataları istemeyen Portekizli hoca, hücumda değişikliğe gidecek. İlk maçta 67. dakikada oyuna giren, yıldız futbolcuyu idmanlarda as takımla oynatıyor. 2-0'ın rövanşında turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin forvet hattıKing, Pedro ile birlikte kulübede görev bekleyecek.Batshuayi-Valencia ikilisi 18 maça aynı anda ilk 11 başladı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 3 beraberlik alınırken sadece 1 kez mağlubiyet yaşandı.