Batshuayi 11’e!

Sevilla rövanşında forvette Valencia-Batshuayi olacak, King yedeğe çekilecek
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla maçındakaçırılan net gollere çok sinirlenirken,o pozisyonları tek tek oyuncularınaizletti. Perşembe günkü rövanşta aynı hataları istemeyen Portekizli hoca, hücumda değişikliğe gidecek. İlk maçta 67. dakikada oyuna giren Michy Batshuayi'ye 'hazırol' emri veren Jesus, yıldız futbolcuyu idmanlarda as takımla oynatıyor. 2-0'ın rövanşında turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyacı olan sarı-lacivertlilerin forvet hattı Süperman lakaplıValencia ile Batsman olarak anılanBatshuayi'den oluşacak. King, Pedro ile birlikte kulübede görev bekleyecek.
18 MAÇTA 14 GALİBİYET
Batshuayi-Valencia ikilisi 18 maça aynı anda ilk 11 başladı. Fenerbahçe bu karşılaşmaların 14'ünden galibiyetle ayrılmayı başardı. 3 beraberlik alınırken sadece 1 kez mağlubiyet yaşandı.