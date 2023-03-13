Bir daha giderse geri gelemez!

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Ghezzal sakatlıktan başını kaldıramıyor. Tecrübeli kanat oyuncusu,Ankaragücü karşılaşmasında kadroya alınmayan tecrübeli oyuncunun Başakşehir'e karşı forma giymesi bekleniyordu ancak yine olmadı.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş konuyla ilgili şu yorumu yaptı: "Risk almak istemiyoruz çünkü bir daha gittiğinde dönüşü olmaz. İki maçtır aynı şeyi yaşıyor. Çok oynamak istiyor. Hatta o ağrıyla deneyeyim, çıkayım diye söyledi ama doktorla da konuştum şu anda başlamamak daha iyi. En azından 1-2 gün içerisinde tamamen toparlar.Beşiktaş, Başakşehir karşılaşmasının 40. dakikasında Tayyip Talha şoku yaşadı. 23 yaşındaki stoper, Joao Figueiredo ile çarpışıp yerde kaldı. Sağ dizinin üstüne darbe alan ve sıkıntı yaşayan Tayyip, sedye ile saha kenarına alınırken yerini Saiss'e bıraktı.Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Amir Hadziahmetovic, zor bir maç oynadıklarını söyledi. 26 yaşındaki orta saha, "Başakşehir, Avrupa yorgunuydu. Biz bunu kullandık. Önemli olan 3 puandı, bu şekilde devam edeceğiz. Beşiktaş'ta olmak çok güzel. Beşiktaş taraftarı en iyisi" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, Başakşehir maçında sahaya İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 102. yılını kutlayan mesajlı pankartla çıktı.