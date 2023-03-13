‘Bu yapılanlar haysiyetsizlik’

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 2-0 kaybettikleri maçtan sonra Beşiktaş taraftarına sitem etti. Kendisine edilen küfürlere tepki gösteren Belözoğlu, "Beşiktaş büyük bir camia. Beşiktaş taraftarına yakışmıyor. Tertemiz bir annem, eşim var. Beşiktaş'a gönül verenler hassaslardır, yakışmadı. Teknik adam olarak ilk defa Beşiktaş'a kaybettim. Bizim öyle bir terbiyesizliğimiz olmadı. Buraya gelenler, ahlaktan ve çok ağır olacak belki ama haysiyetten yoksun. Bu tavırla olmaz. Beşiktaş'ı ve Şenol Hoca'yı tebrik ederim. Söyleyebileceğim şey bu" diyerek sözlerini noktaladı.Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden Başakşehir, F.Bahçe ve Sivasspor'un rakipleri liglerinde haftayı galibiyetle kapattı. Yiğido'yu ilk maçta 1-0 yenen Fiorentina, İtalya'da Cremonose'yi 2-0 mağlup etti. Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Gent, Belçika'da Z.Waregem'i 6-2 devirdi. F.Bahçe'yi 2-0 yenen Sevilla da İspanya'da Almeria'yı 2-1'le geçti.