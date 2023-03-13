Buruk’a cevap!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gecenin yıldızı Abubakar içindedi. Oyuncularının kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayan Güneş, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un play-off ile ilgili "Beşiktaş'ın böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan TFF. Ama bu görüşlere saygı duyuyoruz" ifadelerine de şöyle yanıt verdi: "Biz istiyormuşuz gibi söyleniyor. Nedense söylediklerimizin dışına kayıyor. Bu tip kararları TFF'nin alacağını, ortak akılla alınması gerektiğini belirttik. Biz play-off talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olanlar, olmasınlar.