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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Buruk’a cevap!

Buruk’a cevap!

Güneş, G.Saray’ın hocasının “Beşiktaş’ın play-off görüşü oldu” ifadelerine, “Biz talep etmiyoruz. Herkes işine baksın” yanıtını verdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gecenin yıldızı Abubakar için "Çalışan kazanır. Geldiğinden bu yana daima çalışıyor" dedi. Oyuncularının kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayan Güneş, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un play-off ile ilgili "Beşiktaş'ın böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan TFF. Ama bu görüşlere saygı duyuyoruz" ifadelerine de şöyle yanıt verdi: "Biz istiyormuşuz gibi söyleniyor. Nedense söylediklerimizin dışına kayıyor. Bu tip kararları TFF'nin alacağını, ortak akılla alınması gerektiğini belirttik. Biz play-off talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olanlar, olmasınlar. Herkes işine baksın. Bizim işimiz de sahada."

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