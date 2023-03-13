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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Çaykur Rize bitti demeden bitmez

Çaykur Rize bitti demeden bitmez
Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-1 devirerek 3 puanı aldı. Rakibi karşısında Celal Duman'ın golüyle geriye düşen Karadeniz ekibi, devreden sonra vitesi yükseltti. Yaptığı değişikliklerin meyvesini alan Rizespor, 85. dakikada Olawoyin'in asistinde Benhur'un golüyle maçta eşitliği sağladı: 1-1. Bitime saniyeler kala Olawoyin, sahneye çıkıp karşılaşmanın skorunu tayin etti ve takımına galibiyeti getirdi. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Altınordu: 4-0, Denizlispor-Erzurumspor: 0-2.

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Çaykur Rize bitti demeden bitmez
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