Çaykur Rize bitti demeden bitmez

Spor Toto 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Çaykur Rizespor, Bodrumspor'u 2-1 devirerek 3 puanı aldı. Rakibi karşısında Celal Duman'ın golüyle geriye düşen Karadeniz ekibi, devreden sonra vitesi yükseltti. Yaptığı değişikliklerin meyvesini alan Rizespor, 85. dakikada Olawoyin'in asistinde Benhur'un golüyle maçta eşitliği sağladı: 1-1. Bitime saniyeler kala Olawoyin, sahneye çıkıp karşılaşmanınskorunu tayin etti ve takımına galibiyetigetirdi. Diğer sonuçlar: Keçiörengücü- Altınordu: 4-0, Denizlispor-Erzurumspor: 0-2.