Dönüşe vize yok

Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor. Sarı-lacivertli takımlaPortekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor. F.Bahçe,Bruma için aynı parayı talep ediyor. Sezon başında ülkesinin takımlarındanAlman oyuncu, geri dönmeyecek. Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.