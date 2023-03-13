Dönüşe vize yok

F.Bahçe’nin kiralıkları gittikleri yerlerde kalacak. Augsburg; Berisha’nın 4 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunu kullanacak. Braga; Bruma için 2 milyon Euro’yu gözden çıkardı
Fenerbahçe'nin kiralık gönderdiği iki ismin dönüşü zor görünüyor. Sarı-lacivertli takımla 5maçta 1 asist yapabilen ve Braga'yagönderilen Bruma, 6 Portekiz Ligimaçında 3 gol, 1asistlik katkıya ulaşırken,bunu sadece240 dakikada gerçekleştirdi. Portekiz ekibi, sezon sonunda 28 yaşındaki sol kanat için F.Bahçe'nin kapısını çalacak.
BERİSHA ÜLKESİNDE KENDİNİ BULDU
Braga, 2 milyon Euro civarında bir bonservisle işi bitirmek istiyor. F.Bahçe, PSV'den4 milyon 250 bin Euro'ya aldığı Bruma için aynı parayı talep ediyor. Sezon başında ülkesinin takımlarından Augsburg'a kiralıkgiden Berisha, 18 maçta 8 gol, 4asist kaydetti. Alman oyuncu, geri dönmeyecek. Augsburg 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.