Fransa Ligi’nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...

FOOTBALL MANAGER OYUNUNDAN HOCALIĞA

Yönetim, daha önce 5 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Will Still ile sezonu tamamlayacaklarını açıklamıştı. Henüz UEFA Pro Lisansı bile olmayan genç hocanın daha önce Football Manager oynadığı günlerden bu günlere gelmesi sosyal medyada yine gündem oldu.