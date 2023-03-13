Fransa Ligi’nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco ile Reims karşı karşıya geldi. Son dönemlerin en formda takımı olan Reims, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. maçını kazandı.
WILL STILL HARİKALAR YARATIYOR
Yeni sezona teknik direktör Oscar Garcia ile başlayan Reims, ilk 10 haftada sadece 1 galibiyet almıştı. Teknik direktör Will Still, Garcia'nın takımdan ayrılmasından sonra başa geçti ve büyük bir fark yarattı.
FOOTBALL MANAGER OYUNUNDAN HOCALIĞA
Yönetim, daha önce 5 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Will Still ile sezonu tamamlayacaklarını açıklamıştı. Henüz UEFA Pro Lisansı bile olmayan genç hocanın daha önce Football Manager oynadığı günlerden bu günlere gelmesi sosyal medyada yine gündem oldu.
Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'ndeki en genç teknik direktör olan Will Still, henüz UEFA Pro lisansına sahip olmadığından dolayı, Reims her maç 25 bin Euro para cezası ödüyor.
Reims'ın Will Still yönetiminde Ligue 1'de aldığı sonuçlar şu şekilde:
Lorient 0 - 0 Reims
Reims 2 - 1 Auxerre
Brest 0 - 0 Reims
Reims 1 - 0 Nantes
Montpellier 1 - 1 Reims
Reims 3 - 1 Rennes
Lille 1 - 1 Reims
Ajaccio 0 - 1 Reims
Reims 0 - 0 Nice
PSG 1 - 1 Reims
Reims 4 - 2 Lorient
Auxerre 0 - 0 Reims
Reims 4 - 0 Troyes
Nice 0 - 0 Reims
Reims 3 - 0 Toulouse
Reims 1 - 0 Ajaccio
Monaco 0 - 1 Reims