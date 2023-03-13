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Giriş Tarihi: 13.3.2023 10:24 Son Güncelleme: 13.3.2023 10:33

Fransa Ligi'nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...

Fransa Ligi’nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...

Fransa Ligue 1'de Reims, dün zorlu Monaco deplasmanından 1-0 galip ayrıldı ve yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı. Reims'te Oscar Garcia'nın görevden ayrılmasından sonra takımın başına geçen Will Still, kısa sürede büyük farklar yarattı. Daha önce teknik direktörlük deneyimi olmayan Will Still yine gündem oldu.

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında Monaco ile Reims karşı karşıya geldi. Son dönemlerin en formda takımı olan Reims, zorlu deplasmandan 1-0 galip ayrıldı ve üst üste 3. maçını kazandı.

WILL STILL HARİKALAR YARATIYOR

Yeni sezona teknik direktör Oscar Garcia ile başlayan Reims, ilk 10 haftada sadece 1 galibiyet almıştı. Teknik direktör Will Still, Garcia'nın takımdan ayrılmasından sonra başa geçti ve büyük bir fark yarattı.

O gün itibarıyla teknik direktörlük deneyimi bulunmayan 30 yaşındaki Belçikalı antrenör Will Still, kısa sürede Reims'te müthiş bir performans ortaya koydu ve 19 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı.

FOOTBALL MANAGER OYUNUNDAN HOCALIĞA

Yönetim, daha önce 5 maçlık yenilmezlik serisi elde eden Will Still ile sezonu tamamlayacaklarını açıklamıştı. Henüz UEFA Pro Lisansı bile olmayan genç hocanın daha önce Football Manager oynadığı günlerden bu günlere gelmesi sosyal medyada yine gündem oldu.

Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'ndeki en genç teknik direktör olan Will Still, henüz UEFA Pro lisansına sahip olmadığından dolayı, Reims her maç 25 bin Euro para cezası ödüyor.

Reims'ın Will Still yönetiminde Ligue 1'de aldığı sonuçlar şu şekilde:

Lorient 0 - 0 Reims

Reims 2 - 1 Auxerre

Brest 0 - 0 Reims

Reims 1 - 0 Nantes

Montpellier 1 - 1 Reims

Reims 3 - 1 Rennes

Lille 1 - 1 Reims

Ajaccio 0 - 1 Reims

Reims 0 - 0 Nice

PSG 1 - 1 Reims

Reims 4 - 2 Lorient

Auxerre 0 - 0 Reims

Reims 4 - 0 Troyes

Nice 0 - 0 Reims

Reims 3 - 0 Toulouse

Reims 1 - 0 Ajaccio

Monaco 0 - 1 Reims

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Fransa Ligi'nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...
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