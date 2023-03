Fransa Ligi’nde Reims rüzgarı devam ediyor! Will Still fark yarattı...

Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'ndeki en genç teknik direktör olan Will Still, henüz UEFA Pro lisansına sahip olmadığından dolayı, Reims her maç 25 bin Euro para cezası ödüyor.

Reims'ın Will Still yönetiminde Ligue 1'de aldığı sonuçlar şu şekilde:

Lorient 0 - 0 Reims

Reims 2 - 1 Auxerre

Brest 0 - 0 Reims

Reims 1 - 0 Nantes

Montpellier 1 - 1 Reims

Reims 3 - 1 Rennes

Lille 1 - 1 Reims

Ajaccio 0 - 1 Reims

Reims 0 - 0 Nice

PSG 1 - 1 Reims

Reims 4 - 2 Lorient

Auxerre 0 - 0 Reims

Reims 4 - 0 Troyes

Nice 0 - 0 Reims

Reims 3 - 0 Toulouse

Reims 1 - 0 Ajaccio

Monaco 0 - 1 Reims