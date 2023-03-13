Her derde deva Gomis

Hatay’da hastanede Gomis forması ile yatan Ege’yi tedavisi sonrasında dün maça davet eden Fransız futbolcu, minik hayranının tüm hastane masraflarını karşılayıp ailesine de bir ev aldı
Kasımpaşa maçında Nef Stadyumu'nun özel bir konuğu vardı. Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan minik Ege, hayranı olduğu Bafetimbi Gomis'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı. Gomis maçın ardındanformasını hediye ettiği Egeile fotoğraf paylaştı ve "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yazdı. Fransız golcünün perde arkasında ise minik Ege için maddi-manevi fedakârlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı. Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ege'nin üzerine Gomis forması örtülmüştü. Bufotoğrafı görünce çok etkilenen deneyimlioyuncu; yakınını kaybettiğini öğrendiğiEge ile kendi çocuğu gibi ilgilendi, tedavimasraflarını üstlendi, İstanbul'da kaldığıotelde konaklattı ve ailesi ile hayatınadevam etmesi için ev aldı.