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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Kahreden kaza!

MEHMET AL MEHMET AL
Kahreden kaza!
TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u 1-0 yendikleri deplasman dönüşü devrildi. Kazada, teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ve 14 futbolcu yaralandı. Kulüp Başkanı Levent Uğur yaşanan kaza ile ilgili olarak, "Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalya havalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatan otobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan ikisinin durumu ağır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürler olsun ki can kaybımız yoktur" açıklamasını yaptı. TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor için geçmiş olsun mesajları yayımladı.

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