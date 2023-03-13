Kahreden kaza!

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u 1-0 yendikleri deplasman dönüşü devrildi. Kazada, teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ve 14 futbolcu yaralandı. Kulüp Başkanı Levent Uğur yaşanan kaza ile ilgili olarak,açıklamasını yaptı. TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor için geçmiş olsun mesajları yayımladı.