Kahreden kaza!

TFF 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor kafilesini taşıyan midibüs, Yeşilyurt D.Ç. Ofspor'u 1-0 yendikleri deplasman dönüşü devrildi. Kazada, teknik direktör Çağdaş Çavuş, yardımcısı ve 14 futbolcu yaralandı. Kulüp Başkanı Levent Uğur yaşanan kaza ile ilgili olarak, "Alanya'ya 2-3 kilometre kala Antalyahavalimanından kafilemizi taşıyan otobüs devrildi. Yan yatanotobüs 100 metre kadar yerde sürüklendi. Futbolcularımızdan ikisinindurumu ağır. Hepimizi derinden üzen bu ağır kazada şükürlerolsun ki can kaybımız yoktur" açıklamasını yaptı. TFF ve kulüpler, Alanya Kestelspor için geçmiş olsun mesajları yayımladı.