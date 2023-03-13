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Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:13 Son Güncelleme: 13.3.2023 09:35

Şenol Güneş'ten Okan Buruk'a play-off cevabı! “Biz talep etmiyoruz. Herkes işine baksın”

SPOR SERVİSİ
Şenol Güneş’ten Okan Buruk’a play-off cevabı! “Biz talep etmiyoruz. Herkes işine baksın”

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, G.Saray’ın hocasının “Beşiktaş’ın play-off görüşü oldu” ifadelerine, “Biz talep etmiyoruz. Herkes işine baksın” yanıtını verdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş maçın ardından gecenin yıldızı Abubakar için "Çalışan kazanır. Geldiğinden bu yana daima çalışıyor" dedi.

Oyuncularının kazanma isteklerini sahaya yansıttıklarını vurgulayan Güneş, G.Saray'ın hocası Okan Buruk'un play-off ile ilgili "Beşiktaş'ın böyle bir görüşü oldu. Bunu değerlendirecek olan TFF. Ama bu görüşlere saygı duyuyoruz" ifadelerine de şöyle yanıt verdi: "Biz istiyormuşuz gibi söyleniyor. Nedense söylediklerimizin dışına kayıyor. Bu tip kararları TFF'nin alacağını, ortak akılla alınması gerektiğini belirttik. Biz play-off talep etmiyoruz. Talep etti diye gösterip rahatsız olanlar, olmasınlar. Herkes işine baksın. Bizim işimiz de sahada."

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Şenol Güneş'ten Okan Buruk'a play-off cevabı! “Biz talep etmiyoruz. Herkes işine baksın”
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