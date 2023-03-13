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Giriş Tarihi: 13.3.2023 08:10

Son dakika Galatasaray haberi: Bafetimbi Gomis'ten örnek hareket

MEHMET ÖZCAN
Son dakika Galatasaray haberi: Bafetimbi Gomis’ten örnek hareket

Son dakika Galatasaray haberi: Hatay’da hastanede Gomis forması ile yatan Ege’yi tedavisi sonrasında dün maça davet eden Fransız futbolcu, minik hayranının tüm hastane masraflarını karşılayıp ailesine de bir ev aldı.

Kasımpaşa maçında Nef Stadyumu'nun özel bir konuğu vardı. Hatay'daki depremde enkazdan kurtarılan minik Ege, hayranı olduğu Bafetimbi Gomis'in davetlisi olarak tribünde yerini aldı. Gomis maçın ardından formasını hediye ettiği Ege ile fotoğraf paylaştı ve "Bu zaferi Hatay'dan gelen aslan yeğenim Ege'ye armağan ediyorum. Kendisiyle yüz yüze tanışma şansına sahip oldum. Ben çok mutlu oldum. Umarım onu da mutlu edebilmişimdir. Yolun açık olsun aslan Ege. Her zaman yanınızda olacağım" mesajını yazdı. Fransız golcünün perde arkasında ise minik Ege için maddi-manevi fedakârlıktan kaçınmadığı ortaya çıktı. Hatay'da enkazdan kurtarıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Ege'nin üzerine Gomis forması örtülmüştü. Bu fotoğrafı görünce çok etkilenen deneyimli oyuncu; yakınını kaybettiğini öğrendiği Ege ile kendi çocuğu gibi ilgilendi, tedavi masraflarını üstlendi, İstanbul'da kaldığı otelde konaklattı ve ailesi ile hayatına devam etmesi için ev aldı.

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Son dakika Galatasaray haberi: Bafetimbi Gomis'ten örnek hareket
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