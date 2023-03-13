Trabzon’da usta işi

başlayan maçta 8. dakikada Yusuf Yazıcı, çalımlarla girdiğiatılması sonrası Adana Demirspor'da Montella, iki değişiklikle bir anda oyunu lehine çevirdi. Eksik olmasına rağmen baskı kurmaya başlayanyarıda Trabzonspor, değişikliklerle oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Ancak bir türlü beklenen üretkenlik gerçekleşmedi. Visca'nın girmesi her şeyi değiştirdi.ise Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşanTrabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Adana Demir karşısına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Orhan Ak maç sonu şöyle konuştu: "Tek hedefimiz galibiyetti. Camiaya güzel bir hediye oldu. Şartlar çok zor olsa bile kazanabildik. Büyük camialar böyledir.Takıma 1 hafta izin verdik. Gaziantep maçı iptal oldu biliyorsunuz, sonra milli takım arası var. Hoca konusunda gereken açıklama yapılır."19.dakikada saha içinde yaşanan karışıklıkta oyun durdu.vearasında başlayan arbede sonrasında hakem, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Ardından VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Bitigen,Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana 6 kez kızararak en fazla oyundan atılan isim olan Younes Belhanda, ceza indirimi gelmezse Antalya ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.Bu sezon önce sol kolu, ardından da köprücük kemiği kırılan Edin Visca, 8 hafta aradan sonra formasına kavuştuğu karşılaşmada şov yaptı. 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil olan Boşnak yıldız, sıkıntıya giren maçı 4 dakikada çözdü.Sol köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avlayan Visca, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.Adana Demirspor filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşadı. İstanbulspor ve Ümraniyespor'un ardından Adana Demirspor ağlarını da sarsan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5. golünü attı.Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken az sayıda Adana Demirspor seyircisi de karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.Avcı'nın istifası sonrası dün takımın başında maça çıkan yardımcı antrenör Orhan Ak'a oyuncular, 90 dakika sonunda alkışlarla veda etti.Trabzonspor, Aralık 2017'den (Kasımpaşa) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında oyuna sonradan dahil olan üç oyuncusundan gol katkısı aldı (Edin Visca: 1 gol-1 asist, Umut Bozok: 1 gol, Eren Elmalı: 1 asist).