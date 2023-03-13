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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Trabzon’da usta işi

YUNUS EMRE SEL
Trabzon’da usta işi

Yusuf ile öne geçen Fırtına, Belhanda’nın atılmasıyla 10 kişi kalan rakibi karşısında zorlandı. Badou Ndiaye skoru eşitlerken, sonradan oyuna giren Visca, 4 dakikada önce Hugo’ya asist yaptı, ardından ağları sarsıp fişi çekti. Kapanış golü Umut’tan geldi

Tempolu başlayan maçta 8. dakikada Yusuf Yazıcı, çalımlarla girdiği ceza sahasında savunmanın da temasının olduğu topu ağlara gönderdi: 1-0.
Belhanda'nın atılması sonrası Adana Demirspor'da Montella, iki değişiklikle bir anda oyunu lehine çevirdi. Eksik olmasına rağmen baskı kurmaya başlayan Adana ekibi, Badou Ndiaye ile skora denge getirdi.
İkinci yarıda Trabzonspor, değişikliklerle oyunun kontrolünü eline almaya çalıştı. Ancak bir türlü beklenen üretkenlik gerçekleşmedi. Visca'nın girmesi her şeyi değiştirdi. 4 dakika içinde önce Hugo'ya gol attırdı, ardından kendi şık bir vuruşla ağları sarstı.
90+4'te ise Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Umut Bozok sonucu ilan etti: 4-1.

ÇIKIŞ HIZLI OLACAK
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın ayrılığı sonrasında Adana Demir karşısına takımın başında çıkan yardımcı antrenör Orhan Ak maç sonu şöyle konuştu: "Tek hedefimiz galibiyetti. Camiaya güzel bir hediye oldu. Şartlar çok zor olsa bile kazanabildik. Büyük camialar böyledir. Reaksiyon verir, dalgalanma yaşar ama çıkışı tekrar hızlı olacaktır. Takıma 1 hafta izin verdik. Gaziantep maçı iptal oldu biliyorsunuz, sonra milli takım arası var. Hoca konusunda gereken açıklama yapılır."

BAY KIRMIZI!
19. dakikada saha içinde yaşanan karışıklıkta oyun durdu. Belhanda ve Bruno Peres arasında başlayan arbede sonrasında hakem, iki oyuncuya da sarı kart verdi. Ardından VAR uyarısıyla görüntüleri izleyen hakem Bitigen, rakibine tokat atan Belhanda'yı direkt kırmızı kartla oyundan attı. Süper Lig'e geldiği 2017/18'den bu yana 6 kez kızararak en fazla oyundan atılan isim olan Younes Belhanda, ceza indirimi gelmezse Antalya ve Galatasaray maçlarında forma giyemeyecek.

BİR DÖNDÜ PİR DÖNDÜ!
Bu sezon önce sol kolu, ardından da köprücük kemiği kırılan Edin Visca, 8 hafta aradan sonra formasına kavuştuğu karşılaşmada şov yaptı. 77. dakikada Siopis'in yerine oyuna dahil olan Boşnak yıldız, sıkıntıya giren maçı 4 dakikada çözdü. Önce 78'de Vitor Hugo'nun kafayla attığı golde asisti yapan tecrübeli oyuncu, 81'de ise bu kez kendisi sahne aldı. Sol köşe gönderi yakınlarında kazanılan serbest vuruşta muhteşem bir vuruşla kaleci Ertaç'ı avlayan Visca, bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.

YUSUF'TAN ÜÇLEME
Adana Demirspor filelerini havalandıran Yusuf Yazıcı, Süper Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç iç saha maçında gol sevinci yaşadı. İstanbulspor ve Ümraniyespor'un ardından Adana Demirspor ağlarını da sarsan 26 yaşındaki oyuncu, bu sezon 5. golünü attı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI
Ligde şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor'da taraftarlar, maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin çok büyük bir bölümü boş kalırken az sayıda Adana Demirspor seyircisi de karşılaşmayı kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

VEDA ETTİLER
Avcı'nın istifası sonrası dün takımın başında maça çıkan yardımcı antrenör Orhan Ak'a oyuncular, 90 dakika sonunda alkışlarla veda etti.

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Trabzonspor, Aralık 2017'den (Kasımpaşa) bu yana ilk kez bir Süper Lig maçında oyuna sonradan dahil olan üç oyuncusundan gol katkısı aldı (Edin Visca: 1 gol-1 asist, Umut Bozok: 1 gol, Eren Elmalı: 1 asist).

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Trabzon’da usta işi
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