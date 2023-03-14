Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adana Demirspor'dan Younes Belhanda açıklaması
Giriş Tarihi: 15.3.2023 00:40 Son Güncelleme: 15.3.2023 00:54

Adana Demirspor'dan Younes Belhanda açıklaması

Adana Demirspor’dan Younes Belhanda açıklaması

Adana Demirspor, Younes Belhanda'ya 180 bin Euro para cezası verildiğini, oyuncunun kadro dışı bırakılmayacağını açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verildiği aktarıldı. Adana Demirspor, Belhanda'nın kadro dışı kalmadığını, cezasını tamamlamasının ardından takıma döneceğini duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde;

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180 bin euro para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımızda görevinde devam edecektir"

EN ÇOK OKUNANLAR

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan yüz yüze eğitim duyurusu: Hazırlıklar tamamlandı
Balayında sır ölüm: Otel çalışanı yeni evli çifti feci halde buldu
Vanlı vatandaş TELE 1 muhabirinin sorusuna verdiği cevapla gündem oldu: Şimdi rahatça ben Kürt'üm diyebiliyorum
İstanbulluya kentsel dönüşüm kredisi: 0.69 oranla 2 yıl geri ödemesiz
HÜDA PAR ne değildir?
Alanya'da akıl almaz vurgun 5 Milyon TL
SON DAKİKA! Akdeniz açıklarında 5.3 büyüklüğünde deprem (AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi)
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
6’lı koalisyon da HÜDA PAR ile görüşmüş! İşte o kareler
Doktor baba-oğuldan örnek fedakarlık! Birbirleriyle konuşmayı unutup depremzedelerin yardımına koştular
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana Demirspor'dan Younes Belhanda açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA