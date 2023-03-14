Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalarda bulundu

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen ve depremzede çocukları konuk ettikleri antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şenol Güneş'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"İstanbulspor, iyi bir takım. Fatih Tekke hocayla iyi oynuyorlar. Kolay bir maç olmayacaktır. Zaten ilk yarıda onlara 2 puan kaybetmiştik. Umarım seyircimizin önünde güzel futbolla maçı kazanırız."

"İLK GELDİĞİMDE ÇOK GOL YİYEN BİR TAKIMDIK"

"Son maçta daha fazla pozisyon üretebilirdik. Hem savunmayı hem hücumu toparlamalıyız. İlk geldiğimde çok gol yiyen bir takımdık. Şimdi az gol yiyen bir takıma geçtik ama o da yetmiyor. Hem gol atıp, hem gol yememek lazım. Daha doğrusu 3 puan lazım."

"Güçlü ve güzel rakipler var. Daha güzel maçlar olacağını düşünüyorum. Bu haftadan sonra milli maçlar var. Ondan sonra Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe'yle başlayan, Giresun ve Trabzonspor ile devam eden maçlar var. Hiçbiri kolay değil."

SAKATLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Ghezzal, bugün antrenmana çıkacak. Tayyip Talha, 1-2 gün antrenmana çıkmayabilir. Durumunu değerlendireceğiz. Colley de hastalığı nedeniyle idmanda olmayacak. Gol atıp, gol yememek lazım. 3 puan lazım. Savunma oyuncularımız arasında bir rekabet var ancak düzeltilmesi gereken durumlar da var. "

"Beşiktaş'a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz, Gaziantep maçında kırmızıyı gösterenler, diğer maçları göstermediler. O da yanlış, bu da yanlış. Biz bir şey demeden '3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor' deniyor. Başkan bunu dedi mi, böyle bir şey yok. Spekülasyon."

"KÖTÜ NİYET ARARSAK BULURUZ"

"Antep maçındaki VAR kayıtlarını açıklayanlar, ondan sonra başka maçları açıklamadılar. Karar verildi ama karar değiştirildi. Bütün maçları verseydiniz o zaman. Kötü niyet ararsak buluruz."