Edin Visca'dan müthiş geri dönüş sözleri! "Madem özlediniz işte geldim"

Trabzonspor'da sezon başından itibaren iki tane çok ciddi sakatlık yaşayan Edin Visca, 8 maç aranın ardından oyuna sonradan girdiği Adana Demirspor maçında adeta şov yaptı.

Oyuna girdikten 4 dakika sonra bir gol atan, bir de asist katkısı sağlayan Edin Visca, bir kez daha gönülleri fethetti. Yaşadığı son sakatlık nedeniyle en az 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu hırs yaparak, kendisine çok iyi baktı ve verilen programı harfiyen uygulayarak 2 ay daha dolmadan sahalara döndü.

Bu arada 33 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun sosyal medya paylaşımının altına da takım arkadaşları, "Seni çok özlemiştik kardeşim" yazarken, Trabzonspor da "Şef" ifadesiyle yorum yaptı.