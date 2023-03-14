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Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:03

Edin Visca'dan müthiş geri dönüş sözleri! "Madem özlediniz işte geldim"

YUNUS EMRE SEL
Edin Visca’dan müthiş geri dönüş sözleri! Madem özlediniz işte geldim

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanırken, sevindirici bir haber Edin Visca'dan gelmişti. Boşnak yıldız, uzun süren sakatlığının ardından Adana Demirspor maçı ile sahalara geri döndü. Yıldız oyuncu, müthiş bir performans sergileyerek 1 gol 1 asist ile adeta maçı kopardı. Bu gelişmenin ardından takım arkadaşları, "Seni çok özlemiştik kardeşim" mesajları yağdırdı.

Trabzonspor'da sezon başından itibaren iki tane çok ciddi sakatlık yaşayan Edin Visca, 8 maç aranın ardından oyuna sonradan girdiği Adana Demirspor maçında adeta şov yaptı.

Oyuna girdikten 4 dakika sonra bir gol atan, bir de asist katkısı sağlayan Edin Visca, bir kez daha gönülleri fethetti. Yaşadığı son sakatlık nedeniyle en az 4 ay süreyle sahalardan uzak kalması beklenen oyuncu hırs yaparak, kendisine çok iyi baktı ve verilen programı harfiyen uygulayarak 2 ay daha dolmadan sahalara döndü.

Bu arada 33 yaşındaki Bosnalı kanat oyuncusunun sosyal medya paylaşımının altına da takım arkadaşları, "Seni çok özlemiştik kardeşim" yazarken, Trabzonspor da "Şef" ifadesiyle yorum yaptı.

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Edin Visca'dan müthiş geri dönüş sözleri! "Madem özlediniz işte geldim"
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