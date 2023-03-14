Fenerbahçe, Sevilla maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe Futbol Takımı, 16 Mart Perşembe günü İspanya temsilcisi Sevilla'yı ağırlayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman, salonda yapılan çalışmalarla başladı.
Ardından sahaya geçen futbolcular, koşu, ısınma, koordinasyon, çabukluk hareketlerinin ardından, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı sonlandırdı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.