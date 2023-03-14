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Giriş Tarihi: 14.3.2023 14:02

Göztepe, iç sahada beklentileri karşılayamadı

Göztepe, iç sahada beklentileri karşılayamadı

Göztepe, Spor Toto 1. Lig’de bu sezon gösterdiği iç saha performansıyla beklentileri karşılayamadı. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı maçlarda alabileceği 39 puanın sadece 19’unu elde edebildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, bu sezon ligde gösterdiği iç saha performansıyla adeta sınıfta kaldı. Sarı-kırmızılı takım, 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. İzmir temsilcisi, evinde alabileceği 39 puanın sadece 19'unu elde edebildi.

Göztepe sahasında Altınordu, Denizlispor, Ankara Keçiörengücü, Manisa FK ve Bandırmaspor'u mağlup ederken, Pendikspor, Boluspor, Gençlerbirliği ve Erzurumspor FK ile de berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılar, Tuzlaspor, Bodrumspor ve Sakaryaspor'a da Gürsel Aksel'de kaybetti. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezon Altay'la oynanan İzmir derbisinde yaşanan olaylardan dolayı 4 maçlık saha kapatma ceza almıştı.

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Göztepe, iç sahada beklentileri karşılayamadı
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