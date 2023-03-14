Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İngiliz taraftara 3 yıl stadlardan men! Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar göndermişti...
Giriş Tarihi: 14.3.2023 15:35 Son Güncelleme: 14.3.2023 15:50

İngiliz taraftara 3 yıl stadlardan men! Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar göndermişti...

AA

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford'un forvet oyuncusu Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar gönderen Antonio Neill isimli taraftara, 3 yıl boyunca ülkedeki tüm statlara, yurt içi ve yurt dışındaki tüm milli maçlara giriş yasağı getirildi.

Sky News'in haberine göre, ekim ayında oynanan Brentford-Brighton maçında Toney'in takımı adına 2 gol kaydetmesi sonrası Neill'in ırkçı mesajları gelmeye başladı.

Toney'in kendisine gönderilen mesajları sosyal medya hesaplarında paylaşmasının ardından soruşturma başlatan polis, Neill'i ülkenin kuzeyindeki Blyth kentinde yakaladı.

Neill, 25 Ocak'ta çıkarıldığı mahkemede ülkedeki en üst futbol ligi olan Premier Lig'in yanı sıra alt ligler olan Championship, 1. Lig, 2. Lig ve Ulusal Lig maçlarının oynandığı tüm stadyumlara 3 yıl boyunca giriş yasağına çarptırıldı.

Suçunu kabul eden Neill, bu süre içinde İngiltere Milli Takımı'nın yurt içi ve yurt dışındaki eleme ile turnuva maçlarını da takip edemeyecek.

Neill'e saldırgan mesaj atmaktan dolayı verilen 4 ay hapis cezası ise ertelendi.

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İngiliz taraftara 3 yıl stadlardan men! Ivan Toney'e Instagram üzerinden ırkçı mesajlar göndermişti...
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