Jorge Jesus’un Sevilla maçı planı belli oldu! Şifreyi çözdü mesajı verdi...

Süper Lig'de haftayı bay geçerek Sevilla rövanşı öncesi dinlenme fırsatı bulan Fenerbahçe, perşembe günkü kritik maça odaklanmış durumda. Teknik direktör Jorge Jesus, İspanyollar'ı kendi silahlarıyla vurmak istiyor. İspanya'da 2-0 yenilmesine rağmen takımının ilk yarıda pozisyon üreten performansından memnun kalan tecrübeli hoca; hızlı oyun, çabuk paslaşmalar, verkaçlar ve üçgenlerle stoper orijinli olmayan Sevilla defansını dağıtmak istiyor. Sarı-lacivertlilerde orta sahada değişiklikler de olacak.





MAÇA ZAJC VE ROSSİ İLE BAŞLAYACAK

Pas oyununa daha yatkın Miha Zajc ile teknik kapasitesi yüksek bu sezon 9 asist yapmış olan Diego Rossi'nin maça ilk 11 başlaması bekleniyor. Crespo ve performansıyla taraftarın eleştirdiği İrfan Can Kahveci'nin kulübeye çekilmesi yüksek ihtimal. Kanarya, İspanyol temsilcisinin en büyük özelliği olan pas organizasyonlarını önde baskı ile yıkmaya çalışacak.





VALENCİA'NIN PARTNERİ BATSHUAYİ

Forvet hattında da değişiklik olacak. İlk maça 11 başlayan King, kulübeye çekilip yerine Batshuayi forma giyecek. Belçikalı golcü ve Enner Valencia ile prese devam edecek olan Fenerbahçe, Sevilla oyun kurmak isterken Rossi ile üçlü pres hattı oluşturacak. Jesus, dün de taraftarın tur için olan umutlarını artırdı. Sosyal medya hesabından, "Sevilla'ya karşı ikinci maçta şansımız olduğuna inanıyoruz" mesajını yazdı.





F.BAHÇE TURU NASIL GEÇER?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya'da Sevilla'ya 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, çeyrek final için umudunu kaybetmedi. F.Bahçe perşembe rakibini 2 farklı yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Ancak 3 ya da daha farklı şekilde kazanırsa turu geçen taraf olacak. 1 farklı galibiyet, beraberlik veya yenilgide Kanarya havlu atacak.





SİZDEN ÇOK ŞEY 'BEK'LİYORUM

Fenerbahçe'de Lincoln, sakatlığından dolayı rövanşta forma giyemeyecek. İspanya'daki maçın 82. dakikasında sakatlanan sambacının durumu ciddi değil ama riske edilmek istenmiyor. Teknik direktör Jesus'un sol beke Ferdi'yi, sağ beke de Osayi Samuel'i çekmesi bekleniyor. İlk maçta sık sık kanatlardan sıfıra inmeye çalışan Sevilla'yı defans hattına izleten Portekizli çalıştırıcı, iki bek oyuncusunu da uyardı. Jesus, özellikle Osayi-Samuel'in hızına ve bire birlerde ayakta kalmasına güveniyor.