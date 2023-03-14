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Giriş Tarihi: 14.3.2023 08:51

Okan Buruk yaptığı hamlelerle hedefleri 12'den vurdu! Kulübeden gelen dev katkı...

MEHMET ÖZCAN
Okan Buruk yaptığı hamlelerle hedefleri 12’den vurdu! Kulübeden gelen dev katkı...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray 23 karşılaşmada 48 gol atıp koltuğun tek sahibi oldu. Okan Buruk, kulübesini efektif kullanırken hamleleri ve değişiklikleri ile maçları çevirip 12 puan aldı.

Takipçisi Fenerbahçe'nin bay geçtiği haftada puan farkını 9'a çıkaran Galatasaray'da Okan Buruk rüzgârı esiyor. Buruk, bir maçı daha kulübeden yaptığı değişiklikle çevirmesini bildi.

Süper Lig'de 23 maçta 48 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takımda bu gollerin 10'u yedek oyunculardan geldi. Sezon başında Gomis'i alarak Antalya ve Ümraniye deplasmanlarında kazanan Okan Buruk, Leo Dubois'i sol beke çekerek Konyaspor galibiyetini hazırlamıştı.

Barış Alper hamlesiyle Sivas'ta gülen Buruk'un, Trabzonspor derbisinde oyuna soktuğu Yunus penaltı kazandırdı, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında oyuna giren Zaniolo da tek golü kaydetti. Zirvede tek kalan Galatasaray tam 12 puanı hocası Okan Buruk'un kulübeden yaptığı dokunuşlara borçlu. Berabere giden 6 maç, kenardan gelen oyuncuların yaptığı skor katkısıyla değişti.

KENDİSİNE DE FARK ATTI!
G.Saray öncesindeki son takımı Başakşehir ile 76 maça çıkıp şampiyonluk da yaşayan ve 1.62'lik puan ortalaması yakalayan Okan Buruk, G.Saray'da ise 27 maçta 2.56'lık başarıya ulaştı.

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Okan Buruk yaptığı hamlelerle hedefleri 12'den vurdu! Kulübeden gelen dev katkı...
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