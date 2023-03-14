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Giriş Tarihi: 14.3.2023 09:53

Son dakika Beşiktaş haberi: Uçan kaçan Aboubakar!

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Uçan kaçan Aboubakar!

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, özel hocası ile fiziğini güçlendirdi, Salih Uçan’la da iyi anlaşan Aboubakar, iki haftada arkadaşından 2 asist katkısı aldı.

Beşiktaş'ın yıldız forveti Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı forma altındaki üçüncü döneminde de vites artırmaya başladı. 31 yaşındaki Kamerunlu, ilk 4 maçında hiç skor katkısı verememiş ve fiziksel olarak da yeterli görülmemişti. Ankaragücü karşısında ilk golünü atan Aboubakar, Başakşehir maçında da 1 gol, 1 asist kaydetti. Deneyimli oyuncunun yükselişinin arka planında hem fiziksel hem de mental gelişim yatıyor. Tecrübeli golcü, lige verilen arada özel antrenörünü İstanbul'a getirdi ve bireysel çalışmalarını artırdı. Öte yandan Aboubakar'ın iki haftadır kendisine asist yapan Salih Uçan ile aynı anda oynamaktan çok mutlu olduğu ve sahada iyi bir uyum yakaladıklarını düşündüğü belirtildi.


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Son dakika Beşiktaş haberi: Uçan kaçan Aboubakar!
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