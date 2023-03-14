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Giriş Tarihi: 14.3.2023

Visca&Ghezzal olsaydı durumu farklıydı!

MURAT ÖZBOSTAN MURAT ÖZBOSTAN
Visca&Ghezzal olsaydı durumu farklıydı!

SABAH Spor yazarları, futbol gündemini ve geride kalan haftada öne çıkan olayları çarpıcı tespitlerle yorumladı

SORU:
Beşiktaş'ta Ghezzal, Trabzonspor'da Edin Visca sezon başından itibaren forma giyselerdi Süper Lig için nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Bu iki ustanın yokluğu takımlarının şampiyonluk yarışını etkiledi mi?

GÜRCAN BİLGİÇ: İki önemli ve skoru direkt etkileyen oyuncu. Elbette çok farklı olabilirdi. Zaten büyük şikâyetimiz kalite değil mi? Aboubakar'ın tek harekette maçı kazandırdığı, İcardi'nin, Valencia'nın farklılıklarının takımlarını taşıdığını görüyoruz. Takım olmak elbette önemli ama Ghezzal-Visca gibi oyuncular kilit açıyor.




FATİH DOĞAN: Ghezzal konusunun tadı kaçtı. Neredeyse 9 ay oldu, ne oyuncu geri döndü ne de kamuoyunun şüphelerini, kaygılarını giderecek bir açıklama yapıldı. Beşiktaş sağlık kurulunun ivedilikle açıklama yapıp madde madde, satır satır uygulanan bütün tedavi aşamalarını anlatması gerekiyor. Ameliyat için ABD'yi tercih eden Ghezzal'ın seçiminde mi bir hata var yoksa ameliyat sonrası uygulanan prosedürlerde mi? Kamuoyu, taraftar ve Şenol Güneş dahi bu sürecin neden uzun sürdüğünü merak ediyor. Çünkü Ghezzal, bu takımın hayallerini temsil ediyor. Takımda bonservis ödenen, en yüksek ikinci maaşı alan ve en yüksek maliyetli oyuncu. Beşiktaş bir nevi Ghezzal'ın sakatlığına hayallerini bıraktı. Fatura ağır oldu.

BÜLENT TİMURLENK: Ghezzal ve Visca, takımlarının skor gücüne direkt katkı yapan adamlar ama Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 19 puan liderin gerisinde kaldığı bir sezonda "Onlar olsaydı ancak bundan daha kötü olmaz, en fazla da fark 5-6 puan daha az olurdu" diyebiliriz. Beşiktaş'ın Valerien İsmael ile kaybettiği vakit, Trabzonspor'da Cornelius'un ayrılığı ve sonrasındaki yanlış transferler, iki takımı da zirvenin uzağında tuttu. Şenol Güneş'in önceki gün kazanan kadrosunda geçen sezon 11'de oynayan bir tek oyuncu yoktu. Trabzonspor 11'ine baktığınızda gelecek sezon kesin takımda kalır diyebileceğimiz en fazla 4 oyuncu var.




LEVENT TÜZEMEN: Ghezzal, Beşiktaş'ın oyun lideri. Yokluğu hem takımı çok olumsuz etkiledi hem de Valerien İsmael'in gitmesine neden oldu. Alternatifinin olmayışı Beşiktaş'ın inişli- çıkışlı bir grafik sergilemesine neden oldu. Sağlam bir Ghezzal ile Beşiktaş lig yarışı içinde olsaydı, kupada yoluna devam eder, şampiyonluk yarışının içinde kalırdı. Trabzonspor'un şampiyonluğuna sonradan takıma katılan Edin Visca, puan anlamında ciddi katkı sağladı. Trabzonspor sağ tarafı hiç kullanamadı, Trezeguet'den de yeterli verim alınamayınca Avcı, çaresiz kaldı ve Trabzonspor yarıştan koptu.

ZANİOLO ORKESTRAYI DÜZELTTİ

SORU: G.Saray zor kazandı. Oyun olarak tatmin etmedi ama herkes Zaniolo'yu konuşuyor. 23 yaşındaki futbolcu, takımın bir numaralı yıldızı mı artık?

LEVENT TÜZEMEN: Mertens'in G.Saray'ın oyun aklı olduğunu Kasımpaşa maçında net gördük. G.Saray, Belçikalı yıldızın yokluğunda oyuna belki hakimdi ama oyuncuların görüntüsü başı kesilmiş horoza benziyordu. Kasımpaşa maçında G.Saray, takım olma konusunda ritmini yakalayamadı. Ama Zaniolo gibi bir futbolcunun zekası, pozisyon alması ve vuruş kalitesi, G.Saray'a kritik galibiyeti getirdi. G.Saray, Zaniolo öncesi dağınık ve ritimsizdi. Ama Zaniolo gelince hücumda ve oyun anlamında ciddi bir toparlanma yaşadı.




BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray ilk kez zorlanarak kazanmadı, 14 maçlık seride acı çektiği en az 5-6 maç var. 34 gün aradan sonra kapanan bir rakibi ilk 45'te çözemediğinizde yeni formüller üretmeniz lazım. Buruk'un elinde malzeme bol... Zaniolo, 3 puanı getiren tek golü atıp, "Forvette eksiğim var" diyen Mancini'ye de milli maçlar arası öncesi selam yolladı. Gol ve asist kralı İcardi'nin taraftarla arasındaki sevgi bağı öyle sıkı ki Zaniolo sırasını beklemeli. Bir tek gerçek var: Yetenekli ama mutsuz bir oyuncuyu kucaklayan takım arkadaşları ve artık gülen bir Zaniolo var.

FATİH DOĞAN: Deprem arası, sarı-kırmızılı takımı motivasyon olarak biraz yıpratmış. Ama önemli olan takım olarak düşüş yaşadığınız bu anlarda yıldızlarınızın sahne alması, sizi yarışta iddialı hale getirir. Bu sefer Zaniolo geldi, ilk maçında golünü attı, takımına direkt katkı yaptı. Bu da Galatasaray'ın yıldız stratejisinin ne kadar isabetli sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Ayrıca şampiyonluk yarışında daha öz güvenli yürümesini sağlıyor.

GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın bu oyunu birkaç hafta daha devam edecek. Bir ay maç yapmadılar. Tempoda düşüş olmaması mümkün değil. Ama büyük takım, kötü oynarken de kazanır. Galatasaray bunu başarıyor. Ekstra oyuncuları var ve her sıkıntılı karşılaşmada birisi sahne alıyor. Bu kez Nicolo Zaniolo attı golü...

NE İSTENİYORSA JORGE JESUS ONU YAPTI!

SORU: F.Bahçe'de tek gündem maddesi Jorge Jesus... Hocanın mayıs ayına dair söyledikleri her yere çekildi. Portekizli teknik adam, Sevilla'yı geçemezse neler olur?

GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus başka bir felsefe ve sistem getirdi. Fenerbahçe taraftarının şikâyet etmeye hakkı yok. İsmail Kartal'ı istemediler. Jesus da geldi, taraftarın beklediği oyunu oynattı. En çok gol atan, pozisyona giren takım Fenerbahçe. Sözleşmesi zaten bir yıllık. Dünya Kupası sonrasında da Brezilya'nın başına geçip-geçmeyeceği tartışılıyordu. Fenerbahçe'nin hedefi şampiyon olmak. Sevilla'ya elenmek sürpriz değil. Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken, neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak, Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu. Sonuç: takım iyi ve her maçı kazanma sınırında oynuyor. Yani; sıkıntı olmamalı.




LEVENT TÜZEMEN: Altını çiziyorum, her Portekizli teknik adam, Brezilya Milli Takımı hayali kurar. Jesus'un aklının Brezilya'da olduğunu düşünüyorum. Ancak Jesus'un, Sevilla'ya kaybedilen maçtan sonra 'Takım tecrübesizdi' sözüne katılmıyorum. Portekizli hocanın yönettiği takım, sezon öncesi ön elemeler oynadı, Avrupa Ligi'nde namağlup gruptan lider çıktı. 'Hava soğuk, alışamadım' sözleri, Weghorst'un taraftara yaptığı bay bay yorumuna benziyor.

FATİH DOĞAN: Jesus'un bazen anlamsız ısrarları ve 'ben bilirim' tavrı yeni dönemde haklı eleştirileri beraberinde getiriyor. İrfan Can'ın sağ açıkta oynatılması ısrarı, önemli olduğuna inandığı maçlara 3'lü savunmayla çıkmaktaki ısrarı, bunlardan sadece birkaçı. Ancak şunu görmeliyiz ki başlangıçta her kararı kutsanan Jesus'a yönetimin müdahaleye başlamasıyla Portekizli hocanın da kalben Süper Lig'den soğumaya başlaması arasında paralellik var.

BÜLENT TİMURLENK: Dünya Kupası arasına kadar icraatlarıyla alkış alan Jesus'un son iki aydaki performansını, şampiyonluk baskısını kaldıramamış olmasına bağlıyorum. Evinde kaybettiği Galatasaray derbisi milattı. Edindiği itibar ve egonun Türkiye'de tartışılması, hoşuna gitmiyor olabilir. Jesus, bu sezon kupa(lar) da kazansa bence Fenerbahçe'de kalmaz.


MIZIKÇILIK YAPACAKSAN OYNAMAYALIM

SORU: Play-off tartışması başladı. Herkes bir şey diyor. Niye çıktı bu tartışmalar?

LEVENT TÜZEMEN: Bir deli kuyuya taş atmış, 100 akıllı çıkaramamış. Ligin birinci yarısı oynanmış, ikinci yarısından 4 hafta geride kalmış, zirveden kopanlar play-off halatına sarılarak günah çıkarmaya çalışıyorlar. En güzel cevabı TFF Başkanı Büyükekşi, "Oyun oynanırken kural değişmez" diyerek verdi.

FATİH DOĞAN: Gaziantep FK ve Hatay'ın mücbir sebeple ligden çekilmesiyle kalan maçlara 3-0'lık hükmen mağlubiyet durumunu, UEFA'nın tüm maçlar için tavsiyesine rağmen tersi yönde jet hızıyla çıkaran TFF'nin play-off konusunda sağlıklı bir karar alacağını düşünmüyorum. Şu anda daha önce de uygulanan play-off'un gündeme getirilmesi çok ciddi tartışmaları da beraberinde getireceği için TFF bu konuyu gündeme almaz.

GÜRCAN BİLGİÇ: Temel nokta Hatay ve Gaziantep ile kalan maçların hükmen galibiyet ile bitmesi ve üçer puanın oynamadan gelmesinde. Her takım bu maçlarda puan kaybedebilirdi. Dolayısı ile süreci direkt etkileyecek bir yaptırım var ortada. Play-off'u savunanlar, bu haksızlık ihtimalinin en aza ineceğini belirtiyor. Teknik adamların fikri önemli. Onlar daha objektif olabilir.

BÜLENT TİMURLENK: Çocukluğumuzda mahallede misket oynadığımızda kaybettiği misketleri vermeyip evine giden arkadaşlarımıza ertesi gün geldiğinde "Mızıkçılık yapacaksan oynamayalım" derdik. Toprak arsada misket oyununda ütülmeyecek, yeşil sahada da maçları kaybetmeyeceksin. Ligin statüsü belli, kazanan 3, berabere kalan 1 puan alır. Puan tablosu da ortada. Kim, hangi mağduriyetin ardına sığınmaya çalışıyorsa bilsin ki kaybetmeyi bilmeyenler kazanmayı da öğrenemezler.

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Visca&Ghezzal olsaydı durumu farklıydı!
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