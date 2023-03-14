Visca&Ghezzal olsaydı durumu farklıydı!

SABAH Spor yazarları, futbol gündemini ve geride kalan haftada öne çıkan olayları çarpıcı tespitlerle yorumladı
SORU:
Beşiktaş'ta Ghezzal, Trabzonspor'da Edin Visca sezon başından itibaren forma giyselerdi Süper Lig için nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Bu iki ustanın yokluğu takımlarının şampiyonluk yarışını etkiledi mi?
GÜRCAN BİLGİÇ: İki önemli ve skoru direkt etkileyen oyuncu. Elbette çok farklı olabilirdi. Zaten büyük şikâyetimiz kalite değil mi? Aboubakar'ın tek harekette maçı kazandırdığı, İcardi'nin, Valencia'nın farklılıklarının takımlarını taşıdığını görüyoruz. Takım olmak elbetteönemli ama Ghezzal-Visca gibi oyuncularkilit açıyor.
FATİH DOĞAN: Ghezzal konusunun tadı kaçtı. Neredeyse 9 ay oldu, ne oyuncu geri döndü ne de kamuoyunun şüphelerini, kaygılarını giderecek bir açıklama yapıldı. Beşiktaş sağlıkkurulunun ivedilikle açıklamayapıp madde madde, satırsatır uygulanan bütün tedaviaşamalarını anlatması gerekiyor. Ameliyat için ABD'yi tercih eden Ghezzal'ın seçiminde mi bir hata var yoksa ameliyat sonrası uygulanan prosedürlerde mi? Kamuoyu, taraftar ve Şenol Güneş dahi bu sürecin neden uzun sürdüğünü merak ediyor. ÇünküGhezzal, bu takımın hayallerinitemsil ediyor. Takımda bonservis ödenen, en yüksek ikinci maaşı alan ve en yüksek maliyetli oyuncu. Beşiktaş birnevi Ghezzal'ınsakatlığınahayallerinibıraktı.Fatura ağıroldu.
BÜLENT TİMURLENK: Ghezzal ve Visca, takımlarının skor gücüne direkt katkı yapan adamlar ama Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 19 puan liderin gerisinde kaldığı bir sezonda "Onlar olsaydı ancak bundan daha kötü olmaz, en fazla da fark 5-6 puan daha az olurdu" diyebiliriz. Beşiktaş'ın Valerien İsmaelile kaybettiği vakit, Trabzonspor'daCornelius'un ayrılığı ve sonrasındakiyanlış transferler, iki takımı da zirveninuzağında tuttu. Şenol Güneş'in önceki gün kazanan kadrosunda geçen sezon 11'de oynayan bir tek oyuncu yoktu. Trabzonspor 11'ine baktığınızda gelecek sezon kesin takımda kalır diyebileceğimiz en fazla 4 oyuncu var.
LEVENT TÜZEMEN: Ghezzal, Beşiktaş'ın oyun lideri. Yokluğu hem takımı çok olumsuz etkiledi hem de Valerien İsmael'in gitmesine neden oldu. Alternatifinin olmayışı Beşiktaş'ın inişli- çıkışlı bir grafik sergilemesine neden oldu. Sağlam birGhezzal ile Beşiktaş lig yarışıiçinde olsaydı, kupadayoluna devam eder, şampiyonlukyarışının içindekalırdı. Trabzonspor'un şampiyonluğuna sonradan takıma katılan Edin Visca, puan anlamında ciddi katkı sağladı. Trabzonspor sağ tarafı hiç kullanamadı,Trezeguet'den de yeterli verim alınamayınca Avcı,çaresiz kaldı ve Trabzonspor yarıştan koptu.
ZANİOLO ORKESTRAYI DÜZELTTİ
SORU: G.Saray zor kazandı. Oyun olaraktatmin etmedi ama herkes Zaniolo'yukonuşuyor. 23 yaşındaki futbolcu, takımınbir numaralı yıldızı mı artık?
LEVENT TÜZEMEN: Mertens'inG.Saray'ın oyun aklı olduğunu Kasımpaşamaçında net gördük. G.Saray, Belçikalı yıldızınyokluğunda oyuna belki hakimdiama oyuncuların görüntüsü başı kesilmişhoroza benziyordu. Kasımpaşa maçındaG.Saray, takım olma konusunda ritmini yakalayamadı.Ama Zaniolo gibi bir futbolcununzekası, pozisyon almasıve vuruş kalitesi, G.Saray'a kritikgalibiyeti getirdi. G.Saray,Zaniolo öncesi dağınık ve ritimsizdi.Ama Zaniolo gelincehücumda ve oyun anlamındaciddi bir toparlanma yaşadı.
BÜLENT TİMURLENK: Galatasaray ilk kez zorlanarak kazanmadı, 14 maçlık seride acı çektiği en az 5-6 maç var. 34 gün aradan sonra kapanan bir rakibi ilk 45'te çözemediğinizde yeni formüller üretmeniz lazım. Buruk'un elinde malzeme bol... Zaniolo, 3 puanı getiren tek golü atıp, "Forvette eksiğim var" diyen Mancini'ye de milli maçlar arası öncesi selam yolladı. Gol ve asist kralı İcardi'nin taraftarla arasındaki sevgi bağı öyle sıkı ki Zaniolo sırasını beklemeli. Bir tek gerçek var: Yetenekli ama mutsuzbir oyuncuyu kucaklayan takım arkadaşlarıve artık gülen bir Zaniolo var.
FATİH DOĞAN: Deprem arası, sarı-kırmızılı takımı motivasyon olarak biraz yıpratmış. Ama önemli olan takım olarak düşüş yaşadığınız bu anlarda yıldızlarınızın sahne alması, sizi yarışta iddialı hale getirir. Bu seferZaniolo geldi, ilk maçındagolünü attı, takımınadirekt katkı yaptı. Bu da Galatasaray'ın yıldız stratejisinin ne kadar isabetli sonuçlar doğurduğunu gösteriyor. Ayrıca şampiyonlukyarışında daha öz güvenli yürümesinisağlıyor.
GÜRCAN BİLGİÇ: Galatasaray'ın bu oyunu birkaç hafta daha devam edecek. Bir ay maç yapmadılar. Tempoda düşüş olmaması mümkün değil. Ama büyük takım, kötüoynarken de kazanır. Galatasaray bunu başarıyor. Ekstra oyuncuları var ve her sıkıntılı karşılaşmada birisi sahne alıyor. Bu kezNicolo Zaniolo attı golü...
NE İSTENİYORSAJORGE JESUSONU YAPTI!
SORU: F.Bahçe'de tek gündem maddesi Jorge Jesus...Hocanın mayıs ayına dair söyledikleri her yere çekildi.Portekizli teknik adam, Sevilla'yı geçemezse neler olur?
GÜRCAN BİLGİÇ: Jesus başka bir felsefe ve sistem getirdi.Fenerbahçe taraftarının şikâyet etmeye hakkı yok. İsmailKartal'ı istemediler. Jesus da geldi, taraftarın beklediğioyunu oynattı. En çok gol atan, pozisyona giren takımFenerbahçe. Sözleşmesi zaten bir yıllık. Dünya Kupası sonrasındada Brezilya'nın başına geçip-geçmeyeceği tartışılıyordu.Fenerbahçe'nin hedefi şampiyon olmak. Sevilla'yaelenmek sürpriz değil. Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken,neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak,Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu.Sonuç: takım iyi ve her maçı kazanma sınırındaoynuyor. Yani; sıkıntı olmamalı.
LEVENT TÜZEMEN: Altını çiziyorum, her Portekizliteknik adam, Brezilya Milli Takımı hayali kurar. Jesus'unaklının Brezilya'da olduğunu düşünüyorum. AncakJesus'un, Sevilla'ya kaybedilen maçtan sonra 'Takım tecrübesizdi'sözüne katılmıyorum. Portekizli hocanın yönettiğitakım, sezon öncesi ön elemeler oynadı, Avrupa Ligi'ndenamağlup gruptan lider çıktı. 'Hava soğuk, alışamadım'sözleri, Weghorst'un taraftara yaptığıbay bay yorumuna benziyor.
FATİH DOĞAN: Jesus'un bazenanlamsız ısrarları ve 'ben bilirim' tavrıyeni dönemde haklı eleştirileri beraberindegetiriyor. İrfan Can'ın sağ açıktaoynatılması ısrarı, önemli olduğunainandığı maçlara 3'lü savunmayla çıkmaktakiısrarı, bunlardan sadece birkaçı.Ancak şunu görmeliyiz ki başlangıçtaher kararı kutsanan Jesus'ayönetimin müdahaleye başlamasıylaPortekizli hocanın da kalbenSüper Lig'den soğumaya başlamasıarasında paralellik var.
BÜLENT TİMURLENK: Dünya Kupası arasına kadar icraatlarıyla alkış alan Jesus'un son iki aydaki performansını, şampiyonluk baskısını kaldıramamış olmasına bağlıyorum. Evinde kaybettiği Galatasaray derbisi milattı. Edindiği itibar ve egonunTürkiye'de tartışılması, hoşuna gitmiyorolabilir. Jesus, bu sezon kupa(lar) da kazansa bence Fenerbahçe'de kalmaz.
MIZIKÇILIK YAPACAKSAN OYNAMAYALIM
SORU: Play-off tartışması başladı. Herkesbir şey diyor. Niye çıktı bu tartışmalar?
LEVENT TÜZEMEN: Bir deli kuyuya taşatmış, 100 akıllı çıkaramamış. Ligin birinci yarısıoynanmış, ikinci yarısından 4 hafta geridekalmış, zirveden kopanlar play-off halatınasarılarak günah çıkarmaya çalışıyorlar. Engüzel cevabı TFF Başkanı Büyükekşi, "Oyun oynanırkenkural değişmez" diyerek verdi.
FATİH DOĞAN: Gaziantep FK ve Hatay'ınmücbir sebeple ligden çekilmesiyle kalan maçlara3-0'lık hükmen mağlubiyet durumunu, UEFA'nıntüm maçlar için tavsiyesine rağmen tersi yönde jethızıyla çıkaran TFF'nin play-off konusunda sağlıklıbir karar alacağını düşünmüyorum. Şu anda dahaönce de uygulanan play-off'un gündeme getirilmesiçok ciddi tartışmaları da beraberinde getireceğiiçin TFF bu konuyu gündeme almaz.
GÜRCAN BİLGİÇ: Temel nokta Hatayve Gaziantep ile kalan maçların hükmen galibiyetile bitmesi ve üçer puanın oynamadan gelmesinde.Her takım bu maçlarda puan kaybedebilirdi.Dolayısı ile süreci direkt etkileyecek bir yaptırımvar ortada. Play-off'u savunanlar, bu haksızlıkihtimalinin en aza ineceğini belirtiyor. Teknikadamların fikri önemli. Onlar daha objektif olabilir.
BÜLENT TİMURLENK: Çocukluğumuzda mahallede misket oynadığımızda kaybettiği misketleri vermeyip evine giden arkadaşlarımıza ertesi gün geldiğinde "Mızıkçılık yapacaksanoynamayalım" derdik. Toprak arsada misket oyununda ütülmeyecek, yeşil sahada da maçları kaybetmeyeceksin. Ligin statüsü belli, kazanan 3, berabere kalan 1 puan alır. Puan tablosu da ortada. Kim, hangi mağduriyetin ardına sığınmaya çalışıyorsa bilsin ki kaybetmeyi bilmeyenler kazanmayı da öğrenemezler.