Visca&Ghezzal olsaydı durumu farklıydı!

ZANİOLO ORKESTRAYI DÜZELTTİ

NE İSTENİYORSA JORGE JESUS ONU YAPTI!

MIZIKÇILIK YAPACAKSAN OYNAMAYALIM

Beşiktaş'ta Ghezzal, Trabzonspor'da Edin Visca sezon başından itibaren forma giyselerdi Süper Lig için nasıl bir tablo ortaya çıkardı? Bu iki ustanın yokluğu takımlarının şampiyonluk yarışını etkiledi mi?İki önemli ve skoru direkt etkileyen oyuncu. Elbette çok farklı olabilirdi. Zaten büyük şikâyetimiz kalite değil mi? Aboubakar'ın tek harekette maçı kazandırdığı, İcardi'nin, Valencia'nın farklılıklarının takımlarını taşıdığını görüyoruz.Ghezzal konusunun tadı kaçtı. Neredeyse 9 ay oldu, ne oyuncu geri döndü ne de kamuoyunun şüphelerini, kaygılarını giderecek bir açıklama yapıldı.Ameliyat için ABD'yi tercih eden Ghezzal'ın seçiminde mi bir hata var yoksa ameliyat sonrası uygulanan prosedürlerde mi? Kamuoyu, taraftar ve Şenol Güneş dahi bu sürecin neden uzun sürdüğünü merak ediyor.Takımda bonservis ödenen, en yüksek ikinci maaşı alan ve en yüksek maliyetli oyuncu.Ghezzal ve Visca, takımlarının skor gücüne direkt katkı yapan adamlar ama Beşiktaş'ın 14, Trabzonspor'un 19 puan liderin gerisinde kaldığı bir sezonda "Onlar olsaydı ancak bundan daha kötü olmaz, en fazla da fark 5-6 puan daha az olurdu" diyebiliriz.Şenol Güneş'in önceki gün kazanan kadrosunda geçen sezon 11'de oynayan bir tek oyuncu yoktu. Trabzonspor 11'ine baktığınızda gelecek sezon kesin takımda kalır diyebileceğimiz en fazla 4 oyuncu var.Ghezzal, Beşiktaş'ın oyun lideri. Yokluğu hem takımı çok olumsuz etkiledi hem de Valerien İsmael'in gitmesine neden oldu. Alternatifinin olmayışı Beşiktaş'ın inişli- çıkışlı bir grafik sergilemesine neden oldu.Trabzonspor'un şampiyonluğuna sonradan takıma katılan Edin Visca, puan anlamında ciddi katkı sağladı.Mertens'inG.Saray'ın oyun aklı olduğunu Kasımpaşamaçında net gördük.Kasımpaşa maçındaG.Saray, takım olma konusunda ritmini yakalayamadı.G.Saray,Zaniolo öncesi dağınık ve ritimsizdi.Ama Zaniolo gelincehücumda ve oyun anlamındaciddi bir toparlanma yaşadı.Galatasaray ilk kez zorlanarak kazanmadı, 14 maçlık seride acı çektiği en az 5-6 maç var. 34 gün aradan sonra kapanan bir rakibi ilk 45'te çözemediğinizde yeni formüller üretmeniz lazım. Buruk'un elinde malzeme bol... Zaniolo, 3 puanı getiren tek golü atıp, "Forvette eksiğim var" diyen Mancini'ye de milli maçlar arası öncesi selam yolladı. Gol ve asist kralı İcardi'nin taraftarla arasındaki sevgi bağı öyle sıkı ki Zaniolo sırasını beklemeli.Deprem arası, sarı-kırmızılı takımı motivasyon olarak biraz yıpratmış. Ama önemli olan takım olarak düşüş yaşadığınız bu anlarda yıldızlarınızın sahne alması, sizi yarışta iddialı hale getirir.Bu da Galatasaray'ın yıldız stratejisinin ne kadar isabetli sonuçlar doğurduğunu gösteriyor.Galatasaray'ın bu oyunu birkaç hafta daha devam edecek. Bir ay maç yapmadılar. Tempoda düşüş olmaması mümkün değil.Galatasaray bunu başarıyor. Ekstra oyuncuları var ve her sıkıntılı karşılaşmada birisi sahne alıyor.Jesus başka bir felsefe ve sistem getirdi.Fenerbahçe taraftarının şikâyet etmeye hakkı yok.En çok gol atan, pozisyona giren takımFenerbahçe. Sözleşmesi zaten bir yıllık. Dünya Kupası sonrasındada Brezilya'nın başına geçip-geçmeyeceği tartışılıyordu.Sıkıntı; takım bu kadar iyi oynarken,neden kazanamadı? Nasıl "Visca olsaydı" diye konuşuyorsak,Fenerbahçe'de de İrfan Can'ın sahneden çekilmesi söz konusu.Altını çiziyorum, her Portekizliteknik adam, Brezilya Milli Takımı hayali kurar.AncakJesus'un, Sevilla'ya kaybedilen maçtan sonra 'Takım tecrübesizdi'sözüne katılmıyorum. Portekizli hocanın yönettiğitakım, sezon öncesi ön elemeler oynadı, Avrupa Ligi'ndenamağlup gruptan lider çıktı. 'Hava soğuk, alışamadım'sözleri, Weghorst'un taraftara yaptığıbay bay yorumuna benziyor.Jesus'un bazenanlamsız ısrarları vetavrıyeni dönemde haklı eleştirileri beraberindegetiriyor.sağ açıktaoynatılması ısrarı, önemli olduğunainandığı maçlara 3'lü savunmayla çıkmaktakiısrarı, bunlardan sadece birkaçı.Ancak şunu görmeliyiz ki başlangıçtaher kararı kutsanan Jesus'ayönetimin müdahaleye başlamasıylaPortekizli hocanın da kalbenSüper Lig'den soğumaya başlamasıarasında paralellik var.Dünya Kupası arasına kadar icraatlarıyla alkış alan Jesus'un son iki aydaki performansını, şampiyonluk baskısını kaldıramamış olmasına bağlıyorum. Evinde kaybettiği Galatasaray derbisi milattı.Jesus, bu sezon kupa(lar) da kazansa bence Fenerbahçe'de kalmaz.Bir deli kuyuya taşatmış, 100 akıllı çıkaramamış.Engüzel cevabı TFF Başkanı Büyükekşi, "Oyun oynanırkenkural değişmez" diyerek verdi.Gaziantep FK ve Hatay'ınmücbir sebeple ligden çekilmesiyle kalan maçlara3-0'lık hükmen mağlubiyet durumunu, UEFA'nıntüm maçlar için tavsiyesine rağmen tersi yönde jethızıyla çıkaran TFF'nin play-off konusunda sağlıklıbir karar alacağını düşünmüyorum. Şu anda dahaönce de uygulanan play-off'un gündeme getirilmesiçok ciddi tartışmaları da beraberinde getireceğiiçin TFF bu konuyu gündeme almaz.Temel nokta Hatayve Gaziantep ile kalan maçların hükmen galibiyetile bitmesi ve üçer puanın oynamadan gelmesinde.Her takım bu maçlarda puan kaybedebilirdi.Dolayısı ile süreci direkt etkileyecek bir yaptırımvar ortada.Teknikadamların fikri önemli. Onlar daha objektif olabilir.Çocukluğumuzda mahallede misket oynadığımızda kaybettiği misketleri vermeyip evine giden arkadaşlarımıza ertesi gün geldiğindederdik. Toprak arsada misket oyununda ütülmeyecek, yeşil sahada da maçları kaybetmeyeceksin. Ligin statüsü belli, kazanan 3, berabere kalan 1 puan alır. Puan tablosu da ortada. Kim, hangi mağduriyetin ardına sığınmaya çalışıyorsa bilsin ki kaybetmeyi bilmeyenler kazanmayı da öğrenemezler.