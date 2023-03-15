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Giriş Tarihi: 15.3.2023 12:25 Son Güncelleme: 15.3.2023 12:27

Ahmet Ağaoğlu'ndan başkanlık açıklaması! "Yeniden aday olmak mümkün değil"

AA
Ahmet Ağaoğlu’ndan başkanlık açıklaması! Yeniden aday olmak mümkün değil

Eski Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olmayacağını açıkladı.

Kulüp başkanlığı görevinden istifa eden Ağaoğlu, ay sonunda yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında bordo-mavili camiaya seslenen Ağaoğlu, "Yapmış olduğunuz çağrılara ve vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil." dedi.

"Değerli Trabzonsporlular, geçtiğimiz günlerde Trabzonspor yönetim kurulunun olağanüstü seçim kararı aldığını ve bu karardan sonra başkanlık görevinden ayrıldığımı kamuoyuyla paylaşmıştım." diyen Ağaoğlu, "Görevime devam etme noktasında gerek telefonla arayarak, gerekse de sosyal medyadan destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığım beş sene boyunca büyük başarıların altına hep birlikte imza attık. Kazanmış olduğumuz dört kupada da her zaman söylediğim gibi, en büyük pay sahibi sizlersiniz. Camiamıza yaşatmış olduğunuz bu büyük mutluluk için bir kez daha siz büyük Trabzonspor taraftarlarına şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Taraftarlara, yeniden aday olması için yaptıkları çağrıya teşekkür eden Ağaoğlu, "Vermiş olduğunuz desteğe bir kez daha çok teşekkür ediyorum ancak üzülerek ifade etmek isterim ki gerçekleşecek olan olağanüstü genel kurulda yeniden aday olmam mümkün değil. Bu kararımı anlayışla karşılayacağınız düşüncesiyle hepinize bir kez daha yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Görev sürem boyunca vermiş olduğunuz desteği ömrümün sonuna kadar unutmayacağım, Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Ağaoğlu'ndan başkanlık açıklaması! "Yeniden aday olmak mümkün değil"
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