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Giriş Tarihi: 15.3.2023

Bi’ dünya değişiklik!

Bi’ dünya değişiklik!

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın formatını açıkladı. 32 yerine 48 takımın olacağı turnuvada 104 mücadele gerçekleşecek

FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik için uzun süredir çalışmalar yürütürken dün resmi açıklama yapıldı. Daha önce grupların üçer takıma indirilmesi görüşülse de yine dörder takımın yer alacağı ancak 12 grupta oynanacak bir turnuva gerçekleşecek. 2026'da ABDKanada ve Meksika'nın ortak düzenleyeceği turnuva, 48 milli takım ile düzenlenecek. İşte ayrıntılar:
4'er takımdan oluşan 12 grup olacak.
1 ayda 64 maçla tamamlanan turnuva artık 40 günde 104 mücadeleye çıkacak.
Maç ve ülke sayısının artması ile yayın gelirinin çoğalması bekleniyor.
48 takımlı 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa (16), Afrika (9), Asya (8), Güney Amerika (6), Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler (6) ile Okyanusya (1) katılımı olacak. Kalan 2 kontenjanın sahibi, 6 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek playoff maçlarıyla belli olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuva 3 ülkede, 16 farklı şehirde oynanacak.

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Bi’ dünya değişiklik!
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