Bi’ dünya değişiklik!

FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik için uzun süredir çalışmalar yürütürken dün resmi açıklama yapıldı. Daha önce grupların üçer takıma indirilmesi görüşülse de yine dörder takımın yer alacağı ancak 12 grupta oynanacak bir turnuva gerçekleşecek.4'er takımdan oluşan 12 grup olacak.1 ayda 64 maçla tamamlanan turnuva artıkçıkacak.Maç ve ülke sayısının artması ile yayın gelirinin çoğalması bekleniyor.48 takımlı 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa (16), Afrika (9), Asya (8), Güney Amerika (6), Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler (6) ile Okyanusya (1) katılımı olacak.ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuva