Bi’ dünya değişiklik!

FIFA, 2026 Dünya Kupası’nın formatını açıkladı. 32 yerine 48 takımın olacağı turnuvada 104 mücadele gerçekleşecek
FIFA, Dünya Kupası'nın formatında değişiklik için uzun süredir çalışmalar yürütürken dün resmi açıklama yapıldı. Daha önce grupların üçer takıma indirilmesi görüşülse de yine dörder takımın yer alacağı ancak 12 grupta oynanacak bir turnuva gerçekleşecek. 2026'da ABDKanadave Meksika'nın ortakdüzenleyeceği turnuva, 48 millitakım ile düzenlenecek. İşteayrıntılar:
4'er takımdan oluşan 12 grup olacak.
1 ayda 64 maçla tamamlanan turnuva artık 40günde 104 mücadeleye çıkacak.
Maç ve ülke sayısının artması ile yayın gelirinin çoğalması bekleniyor.
48 takımlı 2026 Dünya Kupası'nda Avrupa (16), Afrika (9), Asya (8), Güney Amerika (6), Kuzey/Orta Amerika ve Karayipler (6) ile Okyanusya (1) katılımı olacak. Kalan 2 kontenjanınsahibi, 6 ülkenin katılımıylagerçekleştirilecek playoffmaçlarıyla belli olacak.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği turnuva 3 ülkede, 16 farklı şehirdeoynanacak.