Gentilmence turlayalım!

Belçika ekibi Gent karşısında ilk maçı deplasmanda 1-1 tamamlayan M.Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için bugünsahaya çıkacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kulüp tarihinin en önemli karşılaşması olacağına dikkat çekerken şu sözlerle camiasına seslendi: "Bizim adımıza tarihimizin en önemli maçını oynayacağız.Oyuncularım bu sezon önemli işler çıkarıyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz."Medipol Başakşehir Kulübü, depremzedelere yardımlarını bu maçla da sürdürecek. İstanbul ekibi, herkesi müsabakaya davet ederken karşılaşmanın geliri AFAD'a ulaştırılacak.Spordaki birlik-beraberlik bu maçta da devam edecek.İlk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Başakşehir'e tur için her türlü galibiyet yetecek.2. Lig Beyaz Grup'ta 5 Mart'ta oynanan Bursaspor-Amed Sportif karşılaşmasında çıkan olaylar sebebiyle 9 maç ceza alan ev sahibi takımın cezası 7 karşılaşmaya indirildi. 1. Lig'de de yüksek tansiyonlu Sakarya-Samsun müsabakasındaki cezalar belli oldu. Sakaryaspor 2 maç seyircisiz ve 21 tribünün kapatılması cezası alırken, Ümit Kurt 1 mücadeleden ihraç edildi. Samsunspor'dan da Yusuf Abdioğlu 2, Zeki Yavru 1 müsabakadan men edildi.