Gentilmence turlayalım!

Belçika’dan 1-1 ile dönen Başakşehir, bugün evinde çeyrek final bileti için Gent’i ağırlıyor
Belçika ekibi Gent karşısında ilk maçı deplasmanda 1-1 tamamlayan M.Başakşehir, Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için bugün 20.00'de sahaya çıkacak. Teknik direktör Emre Belözoğlu, kulüp tarihinin en önemli karşılaşması olacağına dikkat çekerken şu sözlerle camiasına seslendi: "Bizim adımıza tarihimizin en önemli maçını oynayacağız. Taraftarımızla yarın(bugün) inşallah futbolungerçeklerini yerine getiripülkemize bir çeyrekfinal getirmek istiyoruz. Oyuncularım bu sezon önemli işler çıkarıyor. Kazanarak yola devam etmek istiyoruz."
GELİR AFAD'A VERİLECEK
Medipol Başakşehir Kulübü, depremzedelere yardımlarını bu maçla da sürdürecek. İstanbul ekibi, herkesi müsabakaya davet ederken karşılaşmanın geliri AFAD'a ulaştırılacak.
TÜM BAŞKANLAR DAVETLİ
Spordaki birlik-beraberlik bu maçta da devam edecek. Başakşehir FK yönetimi,Süper Lig'deki tüm kulüplerin başkanlarınıbu maça özel olarak davet etti.
GALİBİYETTE TUR CEPTE
İlk maçtan 1-1'lik eşitlikle ayrılan Başakşehir'e tur için her türlü galibiyet yetecek. Beraberliklerintümünde karşılaşma uzatmaya gidecek.
BURSASPOR'A İNDİRİM GELDİ SAKARYA'YA CEZA YAĞDI TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5 Mart'ta oynanan Bursaspor-Amed Sportif karşılaşmasında çıkan olaylar sebebiyle 9 maç ceza alan ev sahibi takımın cezası 7 karşılaşmaya indirildi. 1. Lig'de de yüksek tansiyonlu Sakarya-Samsun müsabakasındaki cezalar belli oldu. Sakaryaspor 2 maç seyircisiz ve 21 tribünün kapatılması cezası alırken, Ümit Kurt 1 mücadeleden ihraç edildi. Samsunspor'dan da Yusuf Abdioğlu 2, Zeki Yavru 1 müsabakadan men edildi.