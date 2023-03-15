Samsunspor, Hüseyin Eroğlu yönetiminde zirveye yükseldi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunpor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde ligin zirvesine çıkmayı başardı. Kırmızı-beyazlı takım, teknik direktör Bayram Bektaş'ın ayrılmasının ardından ligin 7. haftasında göreve gelen Eroğlu yönetiminde 19 maça çıktı.

Bu maçlarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik alarak 42 puan toplayan Samsunspor, sadece 1 kez mağlup oldu. Eroğlu, maç başına 2,2 puan ortalaması yakaladı.