Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'tan ayrılık açıklaması! "Mayıs ayında..."

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Sevilla ile kozlarını paylaşacak. Karşılaşma öncesi teknik direktör Jorge Jesus ve futbolcu Diego Rossi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

ROSSI: BU MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK

"Goller atmak bizim açımızdan önemli olacak. İlk maçtan dolayı 2 gollük bir dezavantajımız var. Dolayısıyla yarınki maçta ofansif oyuncuların rolü önemli olacak. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Bu maça en iyi şekilde hazırlandık."

İSTATİSTİKLER TAKIM OYUNUNUN BİR PARÇASI

"Her oyuncu için gol katkısı yapmak önemlidir. Ama bu sadece benim yaptığım bir şey değil, istatistikler takım oyununun bir parçası."

"Futbolcular her zaman eleştirilebilirler, buna hazır olmanız gerekiyor. Profesyonel olarak işinizi yapmaya devam etmeniz gerekiyor. Her gün daha iyi olabilmek için çalışmalarımı sürdürüyorum."

JESUS: HALA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ VAR"

"Yarın iyi bir takıma karşı ikinci mücadelemizi vereceğiz. İnanıyoruz ki şansımız devam ediyor. Taraftarımızın desteği çok önemli olacak. Hala söyleyecek sözümüz var."

"İLK YARIDA ÇOK GÜÇLÜ GÖRÜNTÜ SERGİLEDİK"

"İlk maçın ilk yarısında çok güçlü görüntü sergiledik. Ama ikinci yarı taktiksel açıdan bu kadar iyi olmayı sürdüremedik. Rakibimiz 3 pozisyonda 2 gol attı. Ama biz gol atmayı beceremedik. Umarım yarın böyle olmaz ve bulduğumuz pozisyonları değerlendirebiliriz."

"OOSTERWOLDE'YE ÇOK İNANIYORUZ"

"Oosterwolde genç bir oyuncu. Onun potansiyeline çok inanıyoruz. Geleli çok olmadı ve buradaki hayata ve takımın fikirlerine adapte olması gerekiyor. Geldiğinde Covid sebebiyle düzenli antrenman yapamadığı bir dönem de oldu."

SES KAYDI AÇIKLAMASI: MAYI AYINDA...



"Ses kaydımla ilgili sorunun maçla ilgili yok ama cevap vereceğim. Fenerbahçe'de kontratım Mayıs ayında bitiyor ve bu yeni bir durum değil. Bunun dışında söylenecek bir şey yok."