Çalhanoğlu’na yıldızlı pekiyi

Porto karşısında 7,5 puanla maçın en iyisi seçilen İnter’in 29 yaşındaki orta sahası için “Savunmada alanın kapatılması gereken yerde bitti. Hücumda da takımı hızlıca atağa kaldırdı” yorumu yapıldı
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, İnter'in 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalyan basınından övgü aldı. UEFA'nın 'maçın en iyioyuncusu' ödülüne layık gördüğü milli futbolcu için Çizme medyasından Corriere dello Sport, en yüksek notu verdi. Gazete, 29 yaşındakiyıldızı 7,5 puanla İnter'in en iyiismi olarak nitelendirdi. Değerlendirmede, milli oyuncunun maç içinde savunmada kapatılması gereken yerde bittiği, İnter'intopu kaptığında takımı hızlıca atağa kaldırmasıyladikkati çektiği belirtildi.
SIKINTIDAN KURTARDISIKINTIDAN
La Gazzetta dello Sport ise maçın iyileri arasında gösterdiği Hakan Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü. Gazete, Hakan'ın sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ifade etti.