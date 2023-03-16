Çalhanoğlu’na yıldızlı pekiyi

ampiyonlar Ligi son 16 turunda, İnter'in 1-0 yendiği Portekiz temsilcisi Porto ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmesi ve Hakan Çalhanoğlu'nun performansı, İtalyan basınından övgü aldı. UEFA'nınödülüne layık gördüğü milli futbolcu için Çizme medyasından Corriere dello Sport, en yüksek notu verdi.Değerlendirmede, milli oyuncunun maç içinde savunmada kapatılması gereken yerde bittiği,La Gazzetta dello Sport ise maçın iyileri arasında gösterdiği Hakan Çalhanoğlu'na 6,5 puanı layık gördü. Gazete, Hakan'ın sıkıntılı anlarda takımını bulunduğu durumdan çıkarmayı sağlayacak karaktere sahip olduğunu ifade etti.