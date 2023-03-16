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Giriş Tarihi: 16.3.2023 23:51

Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! “Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz”

İHA
Jorge Sampaoli’den Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! “Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz”

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, Fenerbahçe maçının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde final oynamayı düşündüklerini söyledi. Sampaoli, bu turu hak ettiklerinin altını çizdi.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olarak çeyrek finale yükseldi. Maçın ardından Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turu hak ettiklerini söyleyen Sampaoli, "Burada oynamak çok zordu ama iyi reaksiyon verdik. İlk yarıyı penaltı kararı sonucunda kaybettik ama ikinci yarıda daha iyiydik. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Turu geçmek için her şeyi denediğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZİ SÖYLEYEBİLİRİM"
Bu tur hedeflerini tamamladıklarını söyleyen Sampaoli, "Çok zor durumdan çıktık. İyi gitmiyorduk. İyi oynamak zorundaydık. İyi organize olmak zorundaydık. Fenerbahçe çok iyi takım ama bu turda iyi oynadığımızın ve hedefimizi gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim" açıklamasını yaptı.



"BU PERFORMANSIMIZI LİGE DE AKTARMALIYIZ"
Sampaoli, bu oyun planını ligde de kullanabileceklerine değinerek, "Bunu yapmalıyız ligde de bu şekilde oynamalıyız. Blok oyununda defansif ve ofansif iyi paslarla çıktığımızı söylerim. Planımız tuttu. Bu performansımızı lige de aktarmalıyız" dedi.



"FİNAL OYNAMAYIZ DÜŞÜNÜYORUZ"
Final oynamayı düşündüklerini aktaran Sampaoli, "Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz. Daha iyi organize olmalıyız. Yarın kura çekimi var. Kimle oynayacağımızı göreceğiz. Kaliteli 8 takım olacak. Daha iyi organize olup bu şekilde oynamalıyız. Defansif olarak çok iyiydik. Bu maçı berabere bitirebilirdik, belki de kazanabilirdik" değerlendirmesini yaptı.

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Jorge Sampaoli'den Fenerbahçe maçı sonrası açıklama! “Final oynamayı tabii ki düşünüyoruz”
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