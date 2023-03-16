Montella’dan Belhanda sözleri: Cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi





'CEZASINI EKONOMİK ANLAMDA HAYLİ HAYLİ ÖDEDİ'

4-1'lik mağlubiyetle sonuçlanan Trabzonspor karşılaşmasının 22'nci dakikasında rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gören ve kulübün yönetim kurulu kararına göre 180 bin euro para cezası verilen Younes Belhanda'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Montella, "Kendisi de biliyor. Çok büyük bir hata yaptığının farkında ama bunun cezasını ekonomik anlamda hayli hayli ödedi, hatta bizim beklediğimizden daha fazlasını ödedi. İnsanları değerlendirirken hayatımda şunu öğrendim. Yaptığınız hatadan sonra verdiğiniz reaksiyon çok önemli. Bizim için, geleceğimiz için önemli bir futbolcu. Önemli bir takımımız bir parçası. Onun için neden bizden eksik edelim?" diye konuştu.



HEDEF AVRUPA

Takımın hedeflerini de aktaran Montella, şöyle konuştu:



"İlk 10'da zaten varız, orada da kalacağız. İlk 10 hedefini zaten tutturduk, şimdi ikinci hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Bunun için her şeyimizi vereceğiz. Çünkü motivasyonlar eksik olmuyor. Geldiğimiz günden itibaren başkanımızın inancı da bu yöndeydi. Onun motivasyonu, enerjisi bizleri buralara kadar getirdi. Biz de biliyoruz ki her türlü Avrupa'ya oynayabilecek potansiyeldeyiz. Sonuna kadar inanarak, birliktelikle beraber kovalayacağız hedefleri."