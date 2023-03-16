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Giriş Tarihi: 16.3.2023 11:35

Murat Sancak'tan istifa sinyali! Yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı...

Murat Sancak’tan istifa sinyali! Yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı...

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak istifa açıklamasında bulundu. Başkan Sancak, Pazar günü önemli bir açıklama yapacağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, görevi bırakacağına dair sinyaller verdi.

"AYRILIKLAR BAZEN HELALLEŞMEDİR"

Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak, sosyal medyadaki hareketiyle ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Instagram profilinin biografisine "Ayrılıklar bazen helalleşmedir" şeklinde not ekleyen Murat Sancak, başkanlığı bırakacağı yönündeki söylentileri arttırdı.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA

Radyospor'a konuşan Murat Sancak, istifa iddialarına ilişkin soruya; "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

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Murat Sancak'tan istifa sinyali! Yaptığı açıklama şaşkınlık yarattı...
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