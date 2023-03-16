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Giriş Tarihi: 16.3.2023 08:40

Son dakika Beşiktaş haberi: Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak

Son dakika Beşiktaş haberi: Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak

Beşiktaş'ın sezon başında Alanyaspor'dan 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansı ve özverisiyle iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetiminin de kısa süre içerisinde Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesini revize etmeye ve yarı yarıya düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların sezon başında Alanyaspor'dan 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, performansı ve özverisiyle iyi bir alternatif olabileceğini gösterdi. Bu sezon sağ-sol bek, orta saha ve her iki kanatta da görev alan 30 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in de gözüne girdi. Tecrübeli teknik adam, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncunun şartlarının kulübe uygun olması halinde takımda tutulmasını istiyor. Bu doğrultuda Beşiktaş yönetiminin de kısa süre içerisinde Alanyaspor cephesiyle masaya oturarak sezon başında belirlenen opsiyon maddesini revize etmeye ve yarı yarıya düşürmeye çalışacağı kaydedildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Tayfur Bingöl’ün bonservisi alınacak
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