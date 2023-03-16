Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray’ın Mertens kararına yengeden itiraz! ’Emekli ol’

Galatasaray, yıldız oyuncusu Mertens'in 1 yıl daha takımda kalmasını istiyor.

Tecrübeli oyuncu Mertens de sözleşmesinin bir sene daha uzatılmasına sıcak bakarken, eşi Kat Kerkhofs'un Dries Mertens'in sezon sonunda emekli olmasını istediği öğrenildi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı kırmızılılar, 35 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan 1 yıllık opsiyonun kısa süre içinde devreye sokulması adına çalışmalarını hızlandıracak.

OKAN BURUK KALSIN İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk'un da Mertens'in takımda kalması yönünde yönetime rapor sunduğu gelen bilgiler arasında.

TEKLİFLERİ REDDETMİŞTİ

Daha önce Mertens'in Çin'den çok önemli teklifler aldığı ancak Galatasaray'da mutlu olduğu için 'hayır' yanıtını verdiği belirtilmişti.

Bu sezon parçalı formayla 22 maça çıkan yıldız futbolcu 6 gol ve 3 asistle 9 gole direkt katkı yaptı.