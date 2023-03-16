Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor seçime tek aday giriyor! Ertuğrul Doğan’ın listesi netleşti...

Trabzonspor'un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Seçimli Olağanüstü Genel Kurulu öncesi Ertuğrul Doğan dışında başka bir aday çıkmazken, tek liste ile sandığa gidilmesi büyük oranda kesinlik kazandı.

Yarın Divan Başkanlık Kurulu'na listesinin bir bölümünü sunacak olan Ertuğrul Doğan'ın özellikle stadyum isim sponsorluğu başta olmak üzere bir aylık süre içerisinde önemli anlaşmalara imza atması ve onları da duyurması bekleniyor.

LİSTESİ ŞEKİLLENİYOR

Doğan'ın listesi henüz kesinlik kazanmasa da şu isimlerin olması bekleniyor:

Ertuğrul Doğan

Zeyyat Kafkas

Nevzat Kaya

Coşkun Öztürk

Sami Karaman

Kemal Ertürk

Ahmet Beşir

Serdar Ekrem Şirin

Ali Haydar Gedikli

Taner Saral

Serkan Kılıç

VİTOR HUGO'YA TALİP VAR

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Vitor Hugo hakkında ülkesinde flaş bir iddia ortaya atıldı. Central da Bola'da yer alan haberde, Fluminense'nin 31 yaşındaki stopere imza attırmak üzere olduğu belirtilirken, America Mineiro ve Fiorentina'nın da Hugo ile ilgilendiği ifade edildi.